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Трамп відновив програму для відстеження українських дітей викрадених Росією

США тимчасово відновили програму для відстеження українських дітей викрадених РосієюСША тимчасово відновили програму для відстеження українських дітей викрадених Росією

Президент США Дональд Трамп ухвалив рішення тимчасово поновити роботу американської ініціативи, що документує воєнні злочини РФ, зокрема депортацію дітей з України.

Про це повідомляє The Washingtom Post.

Видання зазначає, що цей крок став відповіддю на суспільний резонанс після публікації матеріалу про закриття програми.

Програма Conflict Observatory займалася збором інформації щодо незаконного вивезення українських дітей до РФ із тимчасово окупованих територій. Для цього використовували супутникові знімки, біометричні дані та інші цифрові інструменти. Зібрані матеріали стали основою для кримінальних справ, зокрема вони допомогли Міжнародному кримінальному суду видати ордер на арешт Володимира Путіна.

Зазначається, що програму відновлять та фінансуватимуть ще шість тижнів. За цей час ті, хто займався відстеженням, повинні передати всю зібрану інформацію правоохоронному органу Євросоюзу для допомоги у переслідуванні злочинів в Україні та за її межами.

Раніше повідомлялося, що США обговорюють можливість повернення українських дітей, яких примусово вивезли до Росії, як один із ключових кроків для налагодження довіри між сторонами.

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