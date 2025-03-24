США обговорять з РФ повернення депортованих українських дітей як «крок до зміцнення довіри»

Радник голови Білого з питань національної безпеки Майкл Волц, фото: Getty Images

США обговорюють можливість повернення українських дітей, яких примусово вивезли до Росії, як один із ключових кроків для налагодження довіри між сторонами.

Про це заявив радник Білого дому з національної безпеки Майк Волц, повідомляє CBS News.

За його словами, президент Дональд Трамп порушив питання викрадених дітей у розмовах із лідерами України та Росії.

— Президент Трамп говорив з обома лідерами про обмін полоненими. Росіяни та українці обмінялися майже 200 полоненими одразу після їхньої розмови. Він також обговорював майбутнє цих дітей. Це, безумовно, один із ключових кроків для зміцнення довіри, — зазначив Майкл Волц.

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Він додав, що США втілюють у життя бачення Дональда Трампа щодо припинення війни, яке він висував під час передвиборчої кампанії.

На уточнююче запитання, чи вимагатимуть США повернення українських дітей як обов’язкову умову, Майкл Волц відповів ствердно: «Ми обговорюємо низку заходів для зміцнення довіри. Це один із них».

Раніше повідомлялося, що Департамент ефективності уряду США (DOGE), очолюваний Ілоном Маском, припинив фінансування групи дослідників, які займалися пошуком депортованих українських дітей. Після цього Reuters писало, що нібито були видалені дані про 30 тисяч українських дітей.

Згодом речниця Державного департаменту США Теммі Брюс заявила, що інформація про видалення даних щодо українських дітей, яких депортувала Росія, не відповідає дійсності.

За її словами, оскільки питання повернення дітей обговорювали президенти США і України Дональд Трамп та Володимир Зеленський, це є чітким сигналом, що робота в цьому напрямку триватиме.