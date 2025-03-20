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У Держдепі США спростували видалення даних про депортованих українських дітей

Речниця Державного департаменту США Теммі Брюс заявила, що інформація про видалення даних щодо українських дітей, яких депортувала Росія, не відповідає дійсності.

За її словами, фінансування групи дослідників Єльського університету припинили на основі оцінки фінансових витрат, щоб визначити їхню відповідність інтересам США.

Теммі Брюс назвала повідомлення про знищення доказів «теорією змови або страхом» і наголосила, що всі зібрані дані перебувають під контролем Держдепу та нікуди не зникли.

Вона також зазначила, що головне — це досягнення мети, а не конкретна структура, яка цим займається. За її словами, оскільки питання повернення дітей обговорювали президенти США і України Дональд Трамп та Володимир Зеленський, це є чітким сигналом, що робота в цьому напрямку триватиме.

Раніше повідомлялося, що Департамент ефективності уряду США (DOGE), очолюваний Ілоном Маском, припинив фінансування групи дослідників, які займалися пошуком депортованих українських дітей. Після цього Reuters писало, що нібито були видалені дані про 30 тисяч українських дітей.

Нагадаємо, The New York Times написав, що США вирішили вийти з багатонаціональної групи, яка займається розслідуванням злочинів Росії під час її вторгнення в Україну, включно з діями президента Володимира Путіна.

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