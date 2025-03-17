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США виходять із міжнародної групи, що розслідує злочини РФ у війні проти України, — ЗМІ

США вирішили вийти з групи, яка розсліжує злочинів Росії в Україні. Фото: Getty ImagesСША вирішили вийти з групи, яка розсліжує злочинів Росії в Україні. Фото: Getty Images

США вирішили вийти з багатонаціональної групи, яка займається розслідуванням злочинів Росії під час її вторгнення в Україну, включно з діями президента Володимира Путіна.

Про це повідомляє The New York Times.

Йдеться про Міжнародний центр з переслідування за злочин агресії проти України (ICPA), створений для притягнення до відповідальності керівництва Росії та її союзників у Білорусі, Північній Кореї й Ірані за агресію, що порушує суверенітет інших країн і не є актом самооборони.

За інформацією джерел NYT, Міністерство юстиції США вже повідомило європейських посадовців про це рішення. Офіційне оголошення очікується 17 березня через електронний лист, який буде надіслано співробітникам і членам материнської організації групи — Агентства ЄС із питань співробітництва у сфері кримінального правосуддя.

Адміністрація експрезидента США Джо Байдена приєдналася до ICPA у 2023 році, і США були єдиною країною за межами Європи, яка співпрацювала з цією групою.

Крім того, за даними NYT, адміністрація Дональда Трампа скорочує діяльність Групи з розслідування воєнних злочинів, створеної у 2022 році тодішнім генпрокурором Мерріком Гарландом. Ця група, укомплектована досвідченими прокурорами, мала координувати зусилля Міністерства юстиції США щодо притягнення до відповідальності росіян за звірства, скоєні після повномасштабного вторгнення в Україну.

Нагадаємо, що у Гаазі, що в Нідерландах, 3 липня 2023 року розпочав роботу Міжнародний центр з розслідування вторгнення Росії в Україну, що стане першим кроком до можливого трибуналу для керівництва Москви.

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