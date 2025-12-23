Дітям з Херсонщини, які повернулися з окупації, виплатять грошову допомогу
- Новини Херсона
-
•
-
- Даріна Мельничук
-
•
-
17:08, 23 грудня, 2025
-
Херсонська обласна військова адміністрація ухвалила рішення про надання одноразової грошової допомоги дітям з Херсонської області, які після 24 лютого 2022 року повернулися в Україну з Росії, Білорусі або з тимчасово окупованих територій регіону.
Відповідне розпорядження підписав начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише «МОСТ».
Фінансову підтримку отримають діти, які пройшли опитування у Центрі захисту прав дитини. Виплати здійснюватимуться коштом обласного бюджету.
Згідно з розпорядженням, одноразову допомогу в розмірі 30 тисяч гривень отримають 153 дитини.
Крім того, 100 тисяч гривень передбачено для матері-виховательки новоствореного дитячого будинку сімейного типу Херсонської області Юлії Кіян.
Нагадаємо, нещодавно ще одну групу українських дітей віком від 11 до 17 років вдалося евакуювати з тимчасово окупованого лівобережжя Херсонської області.
Останні новини про: Херсонщина
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.