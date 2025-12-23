Дітям з Херсонщини, які повернулися з окупації, виплатять грошову допомогу. Фото: Save Ukraine

Херсонська обласна військова адміністрація ухвалила рішення про надання одноразової грошової допомоги дітям з Херсонської області, які після 24 лютого 2022 року повернулися в Україну з Росії, Білорусі або з тимчасово окупованих територій регіону.

Відповідне розпорядження підписав начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише «МОСТ».

Фінансову підтримку отримають діти, які пройшли опитування у Центрі захисту прав дитини. Виплати здійснюватимуться коштом обласного бюджету.

Згідно з розпорядженням, одноразову допомогу в розмірі 30 тисяч гривень отримають 153 дитини.

Крім того, 100 тисяч гривень передбачено для матері-виховательки новоствореного дитячого будинку сімейного типу Херсонської області Юлії Кіян.

Нагадаємо, нещодавно ще одну групу українських дітей віком від 11 до 17 років вдалося евакуювати з тимчасово окупованого лівобережжя Херсонської області.