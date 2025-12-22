З початку повномасштабної війни на Херсонщині загинуло понад 1600 цивільних
Даріна Мельничук
20:52, 22 грудня, 2025
З початку повномасштабного вторгнення через російські обстріли в Херсонській області загинули 1 650 цивільних мешканців, зокрема 45 дітей. Ще понад 7 000 людей дістали поранення, серед них — 273 дитини.
Про це повідомили у Херсонській обласній прокуратурі, пише онлайн-медіа «МОСТ».
За даними прокуратури, внаслідок атак безпілотників поранення отримали понад 2 000 цивільних осіб, ще 232 людини загинули.
Також за час повномасштабної війни в області зруйновано або пошкоджено понад 48 тисяч об’єктів цивільної інфраструктури.
Нагадаємо, що станом на грудень 2025 року на правобережжі Херсонської області росіяни пошкодили або зруйнували 37,8 тисячі об’єктів.
