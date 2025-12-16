На фасаді відновленого після обстрілів дому у Миколаєві зʼявився 5-метровий мурал

Мурал зʼявився на будинку по вулиці Адміральська, 36. Фото: МикВісті

У Миколаєві на фасаді одного з відновлених будинків з’явився новий мурал із соняшниками.

Малюнок створили миколаївські художники Валерія Кучер та Дмитро Волошин, з якими поспілкувались «МикВісті».

За словами Валерії Кучер, ідея із соняшниками виникла спонтанно, але згодом набула особливого сенсу. Після обстрілу саме на цьому місці, де було пошкодження, виріс соняшник — мешканці показали художникам фото. Тоді й з’явилося рішення зробити цю квітку головним образом стінопису.

— Виявилося, що для цього дому і для людей соняшник став символом життя, пробудження і віри в те, що все відновлюється, — розповіла художниця.

Соняшник, який виріс на місці пошкодження після обстрілу будинку. Фото: МикВісті

Над муралом художники працюють удвох. Роботи розпочали з понеділка і перші 5 днів малювали зранку, працюючи на люльці на рівні 5 поверху. Для Валерії це став перший досвід роботи на такій висоті.

— Я не боюся висоти, але коли 3-4 години стоїш на вишці, яка трохи рухається від вітру, відчуття в ногах дуже незвичні. Але це було цікаво, — каже вона.

Художники домалювали траву, нанесли герби, а також планували додати на мурал бджіл.

Художники не виключають, що працюватимуть над подібними проєктами і надалі. За їхніми словами, UNOPS реалізує масштабну програму з відновлення пошкоджених будинків у Миколаєві — йдеться приблизно про 49 об’єктів.

Мешканці будинку та перехожі, кажуть автори, реагують дуже позитивно.

— 99,9% відгуків — це «дуже класно» і «нам подобається». Люди підходили, фотографували, розглядали, питали. Це дуже надихає, — зазначає Валерія Кучер.

Мурал зʼявився на будинку по вулиці Адміральська, 36. Фото: МикВісті

Обидва художники мають значний досвід у створенні муралів. Валерія Кучер почала працювати зі стінописами близько 10 років тому, зокрема розписувала зупинку біля зоопарку, а нещодавно разом із Дмитром брала участь у створенні портрета Оззі Осборна. Дмитро Волошин займається муралами з 2015 року, а у 2024 році разом із командою створив вісім муралів у Миколаєві в межах програми «Музей на стінах міста».

— Працювати тут було непросто — висота, вишка, грудень місяць. Але всі заходи безпеки були дотримані, і ми зробили все дуже швидко. Пишаємося собою, — підсумував Дмитро Волошин.

Нагадаємо, що Миколаєві біля точки роздачі очищеної води на території КП «Миколаївелектротранс» з’явилися два яскраві мурали від митців із Франції — JoFo та Charles.