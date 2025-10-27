Французькі митці створили мурал в Миколаєві: «Щастя — це мир»
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
10:15, 27 жовтня, 2025
-
У Миколаєві біля точки роздачі очищеної води на території КП «Миколаївелектротранс» з’явилися два яскраві мурали від митців із Франції — JoFo та Charles.
Один із них створив художник Charles із Півдня Франції. На малюнку — трамвай із пасажирами, який символізує рух і єдність миколаївців, повідомили на підприємстві.
Другий мурал належить митцю JoFo. На ньому зображений його постійний герой Тото — доброзичливий персонаж, що приносить усмішки й тепло. Поруч — напис українською та французькою: «Щастя — це мир / Le bonheur, c’est la paix».
«Роботи митців нагадують, що навіть у складні часи мистецтво здатне дарувати спокій, радість і віру у краще. Дякуємо JoFo та Charles за цей барвистий подарунок місту, який робить щоденне життя трохи теплішим і світлішим», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, на фасаді Баштанського ліцею №1 також з’явився новий яскравий мурал із написом «Україна в моєму серці». Автори малюнка — учні 9-А класу, які створили його під керівництвом наставниці гуртка образотворчого мистецтва.
Останні новини про: Миколаїв
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.