Французькі митці створили мурал в Миколаєві: «Щастя — це мир»

Французькі митці створили стінописи в Миколаєві. Фото: КП «Миколаївелектротранс»

У Миколаєві біля точки роздачі очищеної води на території КП «Миколаївелектротранс» з’явилися два яскраві мурали від митців із Франції — JoFo та Charles.

Один із них створив художник Charles із Півдня Франції. На малюнку — трамвай із пасажирами, який символізує рух і єдність миколаївців, повідомили на підприємстві.

Другий мурал належить митцю JoFo. На ньому зображений його постійний герой Тото — доброзичливий персонаж, що приносить усмішки й тепло. Поруч — напис українською та французькою: «Щастя — це мир / Le bonheur, c’est la paix».

«Роботи митців нагадують, що навіть у складні часи мистецтво здатне дарувати спокій, радість і віру у краще. Дякуємо JoFo та Charles за цей барвистий подарунок місту, який робить щоденне життя трохи теплішим і світлішим», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на фасаді Баштанського ліцею №1 також з’явився новий яскравий мурал із написом «Україна в моєму серці». Автори малюнка — учні 9-А класу, які створили його під керівництвом наставниці гуртка образотворчого мистецтва.