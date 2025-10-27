  • понеділок

Французькі митці створили мурал в Миколаєві: «Щастя — це мир»

Французькі митці створили стінописи в Миколаєві. Фото: КП «Миколаївелектротранс»Французькі митці створили стінописи в Миколаєві. Фото: КП «Миколаївелектротранс»

У Миколаєві біля точки роздачі очищеної води на території КП «Миколаївелектротранс» з’явилися два яскраві мурали від митців із Франції — JoFo та Charles.

Один із них створив художник Charles із Півдня Франції. На малюнку — трамвай із пасажирами, який символізує рух і єдність миколаївців, повідомили на підприємстві.

Другий мурал належить митцю JoFo. На ньому зображений його постійний герой Тото — доброзичливий персонаж, що приносить усмішки й тепло. Поруч — напис українською та французькою: «Щастя — це мир / Le bonheur, c’est la paix».

«Роботи митців нагадують, що навіть у складні часи мистецтво здатне дарувати спокій, радість і віру у краще. Дякуємо JoFo та Charles за цей барвистий подарунок місту, який робить щоденне життя трохи теплішим і світлішим», — йдеться в повідомленні.

Французькі митці створили стінописи в Миколаєві. Фото: КП «Миколаївелектротранс»Французькі митці створили стінописи в Миколаєві. Фото: КП «Миколаївелектротранс»
Французькі митці створили стінописи в Миколаєві. Фото: КП «Миколаївелектротранс»Французькі митці створили стінописи в Миколаєві. Фото: КП «Миколаївелектротранс»
Французькі митці створили стінописи в Миколаєві. Фото: КП «Миколаївелектротранс»Французькі митці створили стінописи в Миколаєві. Фото: КП «Миколаївелектротранс»
Французькі митці створили стінописи в Миколаєві. Фото: КП «Миколаївелектротранс»Французькі митці створили стінописи в Миколаєві. Фото: КП «Миколаївелектротранс»
Французькі митці створили стінописи в Миколаєві. Фото: КП «Миколаївелектротранс»Французькі митці створили стінописи в Миколаєві. Фото: КП «Миколаївелектротранс»
Французькі митці створили стінописи в Миколаєві. Фото: КП «Миколаївелектротранс»Французькі митці створили стінописи в Миколаєві. Фото: КП «Миколаївелектротранс»

Нагадаємо, на фасаді Баштанського ліцею №1 також з’явився новий яскравий мурал із написом «Україна в моєму серці». Автори малюнка — учні 9-А класу, які створили його під керівництвом наставниці гуртка образотворчого мистецтва.

Посадовиця Південноукраїнська подала до суду на мера через побиття та закликає його не затягувати процес

СТАТТЯ

За 3,5 км — ворог. Як живе прифронтовий Очаків?

5 годин тому

Смертельна ДТП на трасі під Миколаєвом: мотоцикл відкинуло в кювет, водій загинув

Ірина Олехнович

