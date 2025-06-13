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На стіні ліцею в Баштанці з’явився патріотичний мурал «Україна в моєму серці»

Мурал «Україна в моєму серці» на фасаді Баштанського ліцею №1. Фото: Баштанський ліцей №1Мурал «Україна в моєму серці» на фасаді Баштанського ліцею №1. Фото: Баштанський ліцей №1

На фасаді Баштанського ліцею №1 з’явився новий яскравий мурал із написом «Україна в моєму серці». Автори малюнка — учні 9-А класу, які створили його під керівництвом наставниці гуртка образотворчого мистецтва Наталії Ракітіної.

Над проєктом працювали Віталій Скорий, Анна Абакумова, Даніїл Долженко, Артем Ткач, Анна Рубанік, Анна Ракітіна та вчитель історії Олександр Скидан, йдеться на Фейсбук-сторінці ліцею.

«Цей творчий проєкт став виявом патріотизму, любові до рідної землі та мистецького таланту. Кожен елемент цієї роботи — це частинка душі наших учнів, їхнє щире прагнення зробити світ довкола яскравішим і добрішим», — йдеться у дописі.

Місцева громада закликає берегти мурал та поважати працю школярів. За їх словами, це не просто прикраса — це щира підтримка України, створена дитячими руками.

Мурал «Україна в моєму серці» на фасаді Баштанського ліцею №1. Фото: Баштанський ліцей №1Мурал «Україна в моєму серці» на фасаді Баштанського ліцею №1. Фото: Баштанський ліцей №1
Мурал «Україна в моєму серці» на фасаді Баштанського ліцею №1. Фото: Баштанський ліцей №1Мурал «Україна в моєму серці» на фасаді Баштанського ліцею №1. Фото: Баштанський ліцей №1
Мурал «Україна в моєму серці» на фасаді Баштанського ліцею №1. Фото: Баштанський ліцей №1Мурал «Україна в моєму серці» на фасаді Баштанського ліцею №1. Фото: Баштанський ліцей №1
Мурал «Україна в моєму серці» на фасаді Баштанського ліцею №1. Фото: Баштанський ліцей №1Мурал «Україна в моєму серці» на фасаді Баштанського ліцею №1. Фото: Баштанський ліцей №1
Мурал «Україна в моєму серці» на фасаді Баштанського ліцею №1. Фото: Баштанський ліцей №1Мурал «Україна в моєму серці» на фасаді Баштанського ліцею №1. Фото: Баштанський ліцей №1
Мурал «Україна в моєму серці» на фасаді Баштанського ліцею №1. Фото: Баштанський ліцей №1Мурал «Україна в моєму серці» на фасаді Баштанського ліцею №1. Фото: Баштанський ліцей №1
Мурал «Україна в моєму серці» на фасаді Баштанського ліцею №1. Фото: Баштанський ліцей №1Мурал «Україна в моєму серці» на фасаді Баштанського ліцею №1. Фото: Баштанський ліцей №1
Мурал «Україна в моєму серці» на фасаді Баштанського ліцею №1. Фото: Баштанський ліцей №1Мурал «Україна в моєму серці» на фасаді Баштанського ліцею №1. Фото: Баштанський ліцей №1
Мурал «Україна в моєму серці» на фасаді Баштанського ліцею №1. Фото: Баштанський ліцей №1Мурал «Україна в моєму серці» на фасаді Баштанського ліцею №1. Фото: Баштанський ліцей №1

Нагадаємо, у минулому році в центрі Миколаєва офіційно відкрили мурал навпроти Офісу посольства Данії на честь дружби та співпраці з Королівством. На малюнку художники зобразили видатні памʼятки Данії, наприклад, зоопарк у Копенгагені, який є одним з найстаріших у Європі, та знаменитий парк атракціонів зі старовинними гірками «Tivoli Gardens».

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