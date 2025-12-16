На Миколаївщині через ґрунтові води будівництво укриття у гімназії здорожчало на ₴87 млн

Вхід до укриття. Фото для флюстрації з архіву «МикВісті»

У селищі Березнегувате Баштанського району через ґрунтові води на будівництво укриття у місцевій гімназії №2 витратять додаткові 87,6 мільйона гривень. До цього в будівництво вже вклали 59,2 мільйона гривень.

Про це свідчать дані системи закупівель Prozorrro, повідомляють «МикВісті».

Перший тендер на будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Березнегуватської гімназії №2 Березнегуватської селищної ради провели у листопаді 2024 року. Початкова ціна тендеру складала 62 мільйони 413 тисяч гривень.

Тендер 2024 року на будівництво укриття у ліцеї. Скриншот даних з системи закупівель Prozorrro

Тоді тендер виграло ТОВ «Арена Спорт 2011», яке запропонувало виконати роботи за 59 мільйонів 292 тисяч 351 гривню. Зазначимо, що ціна відповідала граничній сумі, визначеній умовами закупівлі. Тендерна документація передбачала додаткові вимоги для учасників, які знижували ціну більш ніж на 5% від очікуваної вартості. У такому разі компанія мала б надати підтвердження наявності всіх матеріалів, передбачених кошторисом, або гарантії їх постачання із зазначенням вартості та якості. Оскільки цінова пропозиція «Арена Спорт 2011» не опустилася нижче встановленого порогу, ці умови до неї не застосовувалися.

Тендер 2024 року на будівництво укриття у ліцеї. Скриншот даних з системи закупівель Prozorrro

За умовами договору підрядник мав до грудня 2025 року звести захисне укриття з монолітного залізобетону загальною площею понад 900 квадратних метрів, розраховане на перебування 239 осіб. Проєкт передбачав облаштування десяти приміщень для учнів, а також буфету, санвузла й інженерних систем — автономного електропостачання, опалення та каналізації.

Варто зазначити, що відповідно до даних YouControl засновниками цієї компанії є ТОВ «Сайлент», що належить Олександру Степанову, а також Ольга Сергіївна Кім. Як раніше повідомляв Nikcenter, людина з таким же ПІБ фігурувала у деклараціях очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма як особа, яка має з чиновником спільне майно. Крім того, вона має кілька спільних бізнес-проєктів із Олександром Степановим.

Тендер 2024 року на будівництво укриття у ліцеї. Скриншот даних з системи закупівель Prozorrro

Також повідомлялось, що Олександр Степанов є власником компанії «Южное море», якій належить розважальний комплекс «Ушуайя» на березі Південного Бугу. До початку політичної діяльності Віталій Кім працював керуючим цього комплексу.

Новий тендер з коригуванням на будівництво того укриття Березнегуватського гімназії №2 оголосили 27 листопада 2025 року. Вартість робіт складає 87 мільйонів 612 тисяч 522 гривні.

Новий тендер 2025 року на будівництво укриття у ліцеї. Скриншот даних з системи закупівель Prozorrro

У торгах взяло участь лише одне підприємство ТОВ «Будівельна компанія «Базіс». Тож аукціон не проводили, а переможця визначили без конкуренції. Наразі очікується підписання договору з переможцем.

Новий тендер 2025 року на будівництво укриття у ліцеї. Скриншот даних з системи закупівель Prozorrro

Згідно з даними YouControl, компанія-підрядник була зареєстрована у 2005 році в Миколаєві. Власником підприємства є Євген Дахов. Компанія також пов’язана з ТОВ «Центр-РУМ», яке володіє 100% частки.

У державних закупівлях підприємство бере участь з 2017 року, за цей час сума укладених контрактів склала близько 16 мільйонів гривень. Серед замовників — управління капітального будівництва, департамент житлово-комунального господарства та Регіональний сервісний центр МВС у Миколаївській області.

Також підприємство фігурувало у кримінальному провадженні. У 2014 році, за рішенням Центрального районного суду Миколаєва, було відкрито кримінальне провадження за статтею про можливе привласнення та розтрату майна. Слідчі перевіряли, чи вносили посадовці компанії неправдиві дані до офіційних документів, а також зверталися до суду, щоб отримати доступ до банківських рахунків підприємства.

Крім того, за даними сервісу «Опендатабот», власник компанії є співзасновником ще семи підприємств, які працюють у сферах будівництва, оренди нерухомості та сільського господарства.

У коментарі «МикВісті» у відділі освіти, культури, молоді та спорту Березнегуватської селищної ради пояснили, що коригування проєкту пов’язане з проблемами під час будівництва. Там зазначили, що під час робіт виявили ґрунтові води, тому в проєкт внесли зміни.

«Так це коригування. Під час виконання робіт по новому будівництву сталися неприємні інтенданти як вихід ґрунтових вод. У зв’язку з чим були внесено зміни у сам проєкт і проводилось коригування проєкту. Це внесення змін у проєктні рішення», — повідомили у відділі освіти.

Також там зазначають що роботи почнуть виконувати у наступному році.

Нагадаємо, що будівництву укриття для Центру медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям у Миколаєві не завадять ґрунтові води, а шанси отримати фінансування на проєкт є високими.

Проблема з укриттями у Миколаєві

Станом на кінець 2025 року у Миколаєві бракує понад двох тисяч укриттів, і найбільше ця проблема відчутна у мікрорайонах Ліски, Намив та Північний.

У липні 2025 року начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради Роман Возняк також говорив, що у Миколаєві не вистачає двох тисяч укриттів, щоб забезпечити захист усього населення міста.

Про це він розповів після ситуації, коли під час обстрілів миколаївці не змогли потрапити у відомчі укриття в неробочий час. До редакцій «МикВісті» звернулись мешканці міста, які під час тривоги не змогли потрапити в укриття на проспекті Центральному, 173. Всі інші укриття поряд також належать установам чи підприємствам, які знаходяться на балансі комунальних або приватних закладів, і приймають людей лише в робочі години. В мерії Миколаєва обіцяють винести на обговорення питання доступності укриттів на засідання виконкому.