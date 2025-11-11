В ОВА запевнили: ґрунтові води не завадять будівництву укриття для дитячого паліативного центру в Миколаєві

Вхід до укриття. Фото для флюстрації з архіву «МикВісті»

Будівництву укриття для Центру медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям у Миколаєві не завадять ґрунтові води, а шанси отримати фінансування на проєкт є високими.

Про це в коментарі «МикВісті» повідомив заступник начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Юрій Гранатуров.

За його словами, проєктом займається департамент архітектури та містобудування ОВА, і вже знайдено технічне рішення, яке дозволить уникнути проблем із вологою.

— Це (ґрунтові води, — прим.) було проблемою, якщо б використовувалось наявне підвальне приміщення під укриття. Тому що його неможливо поглибити. Але проєктанти знайшли рішення, і як тільки проєкт пройде всі експертизи, а це вже на завершенні, вони зможуть далі розібратись із фінансуванням та будувати окреме укриття, в якому проблеми з ґрунтовими водами не буде, — сказав Юрій Гранатуров.

Він зазначив, що нове укриття буде зведене за аналогією з тими, які вже споруджують для обласної дитячої та дорослої лікарень, а також госпіталю для ветеранів. Вони будуються окремо від головної будівлі.

— Там буде спеціальна гідроізоляція, укріплення, все буде зроблено, як годиться. Знайшли такі проєктні рішення, — зазначив Юрій Гранатуров.

Посадовець додав, що Миколаївщина має високі шанси отримати фінансування на проєкт, адже вже є успішний досвід співпраці з Міністерством охорони здоров’я.

— Ми не раз спілкувалися з міністром охорони здоров'я і його заступниками. Коли є готова проєктно-кошторисна документація та всі необхідні експертизи, отримати кошти з держбюджету набагато простіше, особливо коли йдеться про дитячий заклад, — додав він.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» повідомляли, що в Миколаєві планують побудувати укриття для пацієнтів і медиків Центру паліативної допомоги на вулиці Курортній. Проєкт оцінюють у 99 мільйонів гривень, він розрахований на 150 осіб і має забезпечити автономне перебування протягом двох діб.

Цьогоріч комісія управління охорони здоров’я ОВА встановила, що чинне підвальне приміщення медзакладу не придатне для укриття дітей через природні умови. Тож було прийнято рішення про будівництво нового захисного об’єкта.

Стан укриття в лікарні показала правозахисниця Інна Мірошниченко, яка брала участь у перевірці, фото з її Інстаграм-сторінки

Що показала перевірка Центру медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям

Нагадаємо, 3 березня 2025 року стало відомо, що моніторингова група Офісу омбудсмена разом із громадськими організаціями провела перевірку дитячих закладів освіти на Миколаївщині та виявила грубі порушення прав дітей. Підопічних фіксували ременями до стільців і візочків, а шестимісячне немовля отримало набряки від «зв’язування». В інших установах дітям видавали прострочені ліки, не надавали медичної допомоги та обмежували доступ до базових послуг. Правозахисниця дітей-сиріт, адвокатка Інна Мірошниченко показала, в яких умовах живуть діти у реорганізованому Центрі медичної реабілітації та паліативної допомоги в Миколаєві (Обласний Будинок дитини). Вона показала привʼязаних до крісел малюків, з якими не гуляють і змушують проводити час біля телевізора.

Правозахисниця розповіла, що за умовами догляд за дітьми мають здійснювати 89 працівників. Однак, як виявилось з даних моніторингової групи Офісу омбудсмена, за малюками доглядали всього двоє працівників. Умови, в яких тримають вихованців закладу, вона назвала нелюдськими.

У травні 2025 року стало відомо, що усіх вихованців Центру медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям у Миколаєві перемістили до інших закладів через виявлені порушення умов перебування.

Зазначимо, що у квітні 2024 року Центр медичної реабілітації та паліативної допомоги був приєднаний до Миколаївської обласної дитячої лікарні. Тоді це рішення пояснили необхідністю, аби «убезпечити» заклад від відсутності фінансування.