У Миколаєві планують збудувати укриття для дитячого паліативного центру за ₴99 мільйонів

Центр медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям, відомий як Обласний будинок дитини в Миколаєві, фото з сайту обласної ради

У Миколаєві хочуть звести укриття для пацієнтів і персоналу Центру медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям по вулиці Курортній. Загальна вартість проєкту — 99 мільйонів гривень.

Такі дані опубліковані в цифровій системі DREAM, пишуть «МикВісті».

Проєкт входить до Єдиного проєктного портфеля розвитку Миколаївщини до 2027 року. Його ініціювали Департамент містобудування та управління охорони здоров’я обласної військової адміністрації.

Скриншот з цифрової системи DREAM

Укриття буде розраховане на 150 людей, які зможуть там знаходитись протягом два днів. Мета проєкту — зробити медзаклади безпечними під час надзвичайних ситуацій. Для цього планують створити захисні укриття та зміцнити інфраструктуру лікарень. Це допоможе лікарням працювати без зупинок у кризових умовах, а пацієнтам і медикам — бути в безпеці.

За планом, укриття буде цивільною захисною спорудою групи А-IV із рівнем захисту 1000. Воно зможе витримати повітряну ударну хвилю тиском до 100 кПа та забезпечить автономне перебування людей два дні. Споруда буде сполучена з основним корпусом лікарні підземним переходом і матиме три виходи назовні.

Загальна вартість проєкту — 99 мільйонів гривень. Із них 97,5 мільйона планують витратити на будівництво, а 1,5 мільйона — на проєктування. Наразі профінансовано лише 1,5% вартості — з міського бюджету. Лікарня подала заявку на державну субвенцію у 76,6 мільйона гривень, однак рішення поки не ухвалено.

Вартість будівництва укриття. Скриншот з цифрової системи DREAM

Проєкт є частиною ширшої програми створення безпечних умов у медзакладах Миколаївщини, щоб вони могли стабільно працювати навіть у кризових ситуаціях.

Нагадаємо, що після перевірки Центру медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям з’ясувалося, що дійсне укриття в обласному Центрі медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям непридатне для перебування дітей.

Тоді, у коментарі «МикВісті» заступник голови Миколаївської ОВА Юрій Гранатуров повідомив, що комісія облуправління охорони здоров’я повторно перевірила приміщення і дійшла висновку: через природні умови технічно неможливо облаштувати там безпечне укриття. Тому, за його словами, необхідно будувати нове.

Стан укриття в лікарні показала правозахисниця Інна Мірошниченко, яка брала участь у перевірці, фото з її Інстаграм-сторінки

Перевірка Центру медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям

Нагадаємо, 3 березня 2025 року стало відомо, що моніторингова група Офісу омбудсмена разом із громадськими організаціями провела перевірку дитячих закладів освіти на Миколаївщині та виявила грубі порушення прав дітей. Підопічних фіксували ременями до стільців і візочків, а шестимісячне немовля отримало набряки від «зв’язування». В інших установах дітям видавали прострочені ліки, не надавали медичної допомоги та обмежували доступ до базових послуг. Правозахисниця дітей-сиріт, адвокатка Інна Мірошниченко показала, в яких умовах живуть діти у реорганізованому Центрі медичної реабілітації та паліативної допомоги в Миколаєві (Обласний Будинок дитини). Вона показала привʼязаних до крісел малюків, з якими не гуляють і змушують проводити час біля телевізора.

Правозахисниця розповіла, що за умовами догляд за дітьми мають здійснювати 89 працівників. Однак, як виявилось з даних моніторингової групи Офісу омбудсмена, за малюками доглядали всього двоє працівників. Умови, в яких тримають вихованців закладу, вона назвала нелюдськими.

У травні 2025 року стало відомо, що усіх вихованців Центру медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям у Миколаєві перемістили до інших закладів через виявлені порушення умов перебування.

Зазначимо, що у квітні 2024 року Центр медичної реабілітації та паліативної допомоги був приєднаний до Миколаївської обласної дитячої лікарні. Тоді це рішення пояснили необхідністю, аби «убезпечити» заклад від відсутності фінансування.