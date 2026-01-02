Першим у 2026 році в Миколаєві народився хлопчик

 Першим цьогоріч у Миколаєві народився хлопчик

Клуб

Першим у 2026 році в Миколаєві на світ з’явився хлопчик — малюк народився о 00:57 у Пологовому будинку №3.

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської міської ради.

Хлопчик народився вагою 2850 грамів і зростом 50 см.

«Новорічна ніч у нашому місті звучала по-особливому. Сирени й привітання перепліталися, а в пологових – чітка робота команд і перший крик немовлят. Першим цього року в Миколаєві народився хлопчик. Маленьке диво вагою 2850 грамів та зростом 50 см стало символом нового початку, опори, сили та спокою», — повідомляє пресслужба.

Другою в місті стала дівчинка: вона з’явилася на світ о 4:03 у пологовому відділенні Міської лікарні №1.

Нагадаємо, 13 листопада 2025 року у Миколаєві в міському пологовому будинку №3 народилася трійня хлопчиків. У лікарні підкреслили, що команда медиків діяла злагоджено та професійно, аби забезпечити матері та діткам максимально безпечні й комфортні умови.

Головне сьогодні