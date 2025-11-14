  • пʼятниця

    14 листопада, 2025

  • 10.6°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 14 листопада , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 10.6° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Миколаєві з’явилася на світ трійня хлопчиків

У Миколаєві народилась трійня. Ілюстративне фото: APУ Миколаєві народилась трійня. Ілюстративне фото: AP

У четвер, 13 листопада, у Миколаєві в міському пологовому будинку №3 народилася трійня хлопчиків.

Про радісну подію повідомили на сторінці закладу в соцмережах.

«У нашому пологовому будинку сталося справжнє диво — народилася природна трійня, яка з’явилася на світ шляхом кесаревого розтину. Три прекрасні хлопчики подарували всім нам безмежну радість та ще раз довели: народження — це справжнє чудо», — зазначили у пологовому.

У лікарні підкреслили, що команда медиків діяла злагоджено та професійно, аби забезпечити матері та діткам максимально безпечні й комфортні умови.

Нагадаємо, що з 3 по 9 листопада на Миколаївщині у пологових відділеннях народилось 67 дітей.

Останні новини про: Миколаїв

На Миколаївщині іноземця та працівника місцевого ТЦК підозрюють у вимаганні $5 тисяч з чоловіка
АЗС у Миколаєві оштрафували на понад ₴800 тис. за продаж пального без ліцензії
«Поки трагедії не буде, нічого не вирішується», — жителі багатоповерхівки у Миколаєві скаржаться на послуги управляючої компанії
Реклама

Читайте також:

новини

«Ніхто не хоче цим займатися»: у Заводському районі Миколаєва заміна табличок з новими назвами вулиць затримується через брак підрядників

Анна Гакман
новини

Миколаївські парки просять дозволу взяти в кредит ₴43 млн, щоб купити машини для прибирання

Аліна Квітко
новини

«Поки трагедії не буде, нічого не вирішується», — жителі багатоповерхівки у Миколаєві скаржаться на послуги управляючої компанії

Ірина Олехнович
новини

Райффайзен Банк планує до кінця року завершити продаж Миколаєву історичної трамвайної підстанції

Катерина Середа
новини

Мешканці Заводського району Миколаєва отримали понад ₴180 млн компенсацій за зруйноване та пошкоджене житло

Анна Гакман
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаїв

«Поки трагедії не буде, нічого не вирішується», — жителі багатоповерхівки у Миколаєві скаржаться на послуги управляючої компанії
АЗС у Миколаєві оштрафували на понад ₴800 тис. за продаж пального без ліцензії
На Миколаївщині іноземця та працівника місцевого ТЦК підозрюють у вимаганні $5 тисяч з чоловіка

Мешканці Заводського району Миколаєва отримали понад ₴180 млн компенсацій за зруйноване та пошкоджене житло

В Асоціації міст наполягають на змінах в держбюджет-2026, щоб залишити 64% ПДФО в громадах

3 години тому

Єрмак заперечив будь-які зв’язки Зеленського з енергетичною корупцією

Головне сьогодні