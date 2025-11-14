У Миколаєві з’явилася на світ трійня хлопчиків

У Миколаєві народилась трійня. Ілюстративне фото: AP

У четвер, 13 листопада, у Миколаєві в міському пологовому будинку №3 народилася трійня хлопчиків.

Про радісну подію повідомили на сторінці закладу в соцмережах.

«У нашому пологовому будинку сталося справжнє диво — народилася природна трійня, яка з’явилася на світ шляхом кесаревого розтину. Три прекрасні хлопчики подарували всім нам безмежну радість та ще раз довели: народження — це справжнє чудо», — зазначили у пологовому.

У лікарні підкреслили, що команда медиків діяла злагоджено та професійно, аби забезпечити матері та діткам максимально безпечні й комфортні умови.

Нагадаємо, що з 3 по 9 листопада на Миколаївщині у пологових відділеннях народилось 67 дітей.