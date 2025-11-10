На Миколаївщині за тиждень народилось 67 дітей
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
16:51, 10 листопада, 2025
-
За минулий тиждень, з 3 по 9 листопада, на Миколаївщині у пологових відділеннях народилось 67 дітей.
Як повідомили в обласному управлінні охорони здоров'я, серед немовлят, 39 дівчаток та 28 хлопчиків. Зазначається, що з найменшою вагою 1600 грам народилась дитина в КНП ММР «Міська лікарня № 1».
За інформацією пресслужби Миколаївської міської ради, з 31 жовтня по 7 листопада в обласному центрі народилось 36 дітей. На світ з’явилися 15 хлопчиків та 21 дівчинка.
Нагадаємо, з 1 січня 2026 року українські родини отримуватимуть 50 тисяч гривень одноразової допомоги при народженні дитини. Крім того, запроваджуються нові види щомісячних виплат для дітей до трьох років і школярів.
Останні новини про: Миколаївщина
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.