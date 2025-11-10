  • понеділок

    10 листопада, 2025

  • 13.1°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 10 листопада , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 13.1° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Миколаївщині за тиждень народилось 67 дітей

На Миколаївщині за тиждень народилось 67 дітей. Ілюстративне фото: МОЗНа Миколаївщині за тиждень народилось 67 дітей. Ілюстративне фото: МОЗ

За минулий тиждень, з 3 по 9 листопада, на Миколаївщині у пологових відділеннях народилось 67 дітей.

Як повідомили в обласному управлінні охорони здоров'я, серед немовлят, 39 дівчаток та 28 хлопчиків. Зазначається, що з найменшою вагою 1600 грам народилась дитина в КНП ММР «Міська лікарня № 1».

За інформацією пресслужби Миколаївської міської ради, з 31 жовтня по 7 листопада в обласному центрі народилось 36 дітей. На світ з’явилися 15 хлопчиків та 21 дівчинка.

Нагадаємо, з 1 січня 2026 року українські родини отримуватимуть 50 тисяч гривень одноразової допомоги при народженні дитини. Крім того, запроваджуються нові види щомісячних виплат для дітей до трьох років і школярів.

Останні новини про: Миколаївщина

«Мого сина б’ють і принижують просто в школі»: в Очакові учня булили однокласники, справою зайнялась поліція
Через посуху й заморозки на Миколаївщині загинули понад 100 тис. га посівів, — ОВА
На Миколаївщині знову фіксують випадки сказу: медики нагадують правила безпеки
Реклама

Читайте також:

новини

«Буде проблема з відсутністю людей»: Сєнкевич заявив, що безробіття у Миколаєві може виникнути після війни

Даріна Мельничук
новини

LEVCHYK SPECTRUM HUB: У Миколаєві відкрили центр підтримки дітей із розладами спектра аутизму

Ірина Олехнович
новини

«При повному блекауті витримаємо місяць». У Сєнкевича розповіли про готовність Миколаєва до можливих тривалих відключень світла і тепла

Аліса Мелік-Адамян
новини

На укриття для дитячої лікарні в Миколаєві витратять додатково ₴28,8 млн

Альона Коханчук
новини

Кім вважає, що в Миколаєві реально зробити безкоштовний проїзд у громадському транспорті

Анна Гакман
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаївщина

На Миколаївщині знову фіксують випадки сказу: медики нагадують правила безпеки
Через посуху й заморозки на Миколаївщині загинули понад 100 тис. га посівів, — ОВА
«Мого сина б’ють і принижують просто в школі»: в Очакові учня булили однокласники, справою зайнялась поліція

Кім вважає, що в Миколаєві реально зробити безкоштовний проїзд у громадському транспорті

Громада, влада та бізнес: у Миколаєві вперше за 15 років оновлять Статут міста

3 години тому

У ДЖКГ впевнені, що Світовий банк знайде гроші не лише на проєкти, а й на відбудову 54 будинків Миколаєва

Головне сьогодні