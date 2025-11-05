В Україні підвищили виплати при народженні дитини до ₴50 тис.: що ще зміниться з 2026 року
- Новини України
-
•
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
14:04, 05 листопада, 2025
-
З 1 січня 2026 року українські родини отримуватимуть 50 тисяч гривень одноразової допомоги при народженні дитини. Крім того, запроваджуються нові види щомісячних виплат для дітей до трьох років і школярів.
Відповідні зміни передбачає ухвалений Верховною Радою законопроєкт №13532, за який проголосували 294 народні депутати, пише «Суспільне».
Які виплати затвердила Рада:
-
При народженні дитини: 50 тисяч гривень (одноразова допомога на першу та кожну наступну дитину).
-
Догляд до 1 року: 7 тисяч гривень на місяць. (Для дитини з інвалідністю — 10,5 тисяч гривень на місяць).
-
Програма «єЯсла» (від 1 до 3 років): вісім тисяч гривень на місяць у вигляді цільової підтримки, яку можна витратити на оплату дитсадка, гуртків чи інших послуг догляду. (Для дитини з інвалідністю — 12 тисяч гривень на місяць).
-
«Пакунок школяра»: п'ять тисяч гривень (одноразова виплата для учнів 1-го класу).
-
Допомога по вагітності (непрацюючим): сім тисяч гривень (виплачується за 70 днів до пологів).
-
«Пакунок малюка»: надаватиметься, як і раніше, у натуральній формі або грошовою компенсацією. Його можна буде отримати з 36-го тижня вагітності.
Передбачено й перехідний період: якщо на 1 січня 2026 року дитині ще не виповнився рік, батьки отримуватимуть, як чинну виплату (860 гривень), так і нову — сім тисяч гривень щомісячно до досягнення дитиною одного року.
Раніше поавдомлялось, що Кабінет Міністрів запровадив нову виплату «Пакунок школяра». Відтепер кожна родина першокласників зможе отримати п’ять тисяч гривень.
Останні новини про: Діти
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.