В Україні підвищили виплати при народженні дитини до ₴50 тис.: що ще зміниться з 2026 року

В Україні підняли виплати при народженні дитини до 50 тисяч грн. Ілюстративне фото: Getty imagesВ Україні підняли виплати при народженні дитини до 50 тисяч грн. Ілюстративне фото: Getty images

З 1 січня 2026 року українські родини отримуватимуть 50 тисяч гривень одноразової допомоги при народженні дитини. Крім того, запроваджуються нові види щомісячних виплат для дітей до трьох років і школярів.

Відповідні зміни передбачає ухвалений Верховною Радою законопроєкт №13532, за який проголосували 294 народні депутати, пише «Суспільне».

Які виплати затвердила Рада:

  • При народженні дитини: 50 тисяч гривень (одноразова допомога на першу та кожну наступну дитину).

  • Догляд до 1 року: 7 тисяч гривень на місяць. (Для дитини з інвалідністю — 10,5 тисяч гривень на місяць).

  • Програма «єЯсла» (від 1 до 3 років): вісім тисяч гривень на місяць у вигляді цільової підтримки, яку можна витратити на оплату дитсадка, гуртків чи інших послуг догляду. (Для дитини з інвалідністю — 12 тисяч гривень на місяць).

  • «Пакунок школяра»: п'ять тисяч гривень (одноразова виплата для учнів 1-го класу).

  • Допомога по вагітності (непрацюючим): сім тисяч гривень (виплачується за 70 днів до пологів).

  • «Пакунок малюка»: надаватиметься, як і раніше, у натуральній формі або грошовою компенсацією. Його можна буде отримати з 36-го тижня вагітності.

Передбачено й перехідний період: якщо на 1 січня 2026 року дитині ще не виповнився рік, батьки отримуватимуть, як чинну виплату (860 гривень), так і нову — сім тисяч гривень щомісячно до досягнення дитиною одного року.

Раніше поавдомлялось, що Кабінет Міністрів запровадив нову виплату «Пакунок школяра». Відтепер кожна родина першокласників зможе отримати п’ять тисяч гривень.

