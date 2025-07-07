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Уряд запровадив нову виплату «Пакунок школяра»: ₴5 тис. для першачків

Миколаївські школярі 1 вересня. Архівне фото: «МикВісті»Миколаївські школярі 1 вересня. Архівне фото: «МикВісті»

Кабінет Міністрів запровадив нову виплату «Пакунок школяра». Відтепер кожна родина першокласників зможе отримати п’ять тисяч гривень.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Зазначається, що родини, в яких діти збираються саме на офлайн-навчання до першого класу, зможуть отримати фінансову допомогу для придбання необхідного канцелярського приладдя, книжок, дитячого одягу й взуття.

Заявку можна буде подати через застосунок «Дія». При цьому гроші можна витратити виключно в безготівковій формі, розраховуючись карткою за ті речі, які необхідні для школи.

Шмигаль також наголосив, що така виплата ніяк не вплине на призначення житлових субсидій чи інших соціальних допомог.

— Запуск «Пакунку школяра» — це невеличка частина новацій, які також покликані створити умови для того, щоб українці залишалися жити й працювати в Україні, — зазначив Денис Шмигаль.

Раніше повідомлялось, що з нового навчального року в мистецьких школах Миколаєва зросте щомісячна плата за навчання.

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