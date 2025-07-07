У мистецьких школах Миколаєва подорожчає навчання: наскільки зміняться тарифи з 1 вересня
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- Аліна Квітко
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11:45, 07 липня, 2025
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З нового навчального року в мистецьких школах Миколаєва зросте щомісячна плата за навчання.
Відповідні зміни винесені на розгляд виконкому Миколаївської міської ради, пишуть «МикВісті».
Вартість занять залежатиме від обраного напрямку. Зокрема:
• фортепіано, гітара та вокал — 550 грн;
• струнно-смичкові, духові та ударні інструменти, хорове, театральне відділення, баян, акордеон, домра, балалайка, бандура — 450 грн;
• хореографія — 500 грн;
• художнє відділення у дитячих школах мистецтв та ДМШ №8 — 550 грн;
• дитяча художня школа — 600 грн.
Крім того, передбачені 100% пільги на оплату навчання для дітей, чиї батьки:
• є учасниками бойових дій (зокрема АТО, ООС, або воювали в інших країнах);
• загинули, зникли безвісти або померли під час бойових дій чи заходів із захисту України.
Також, відповідно до законодавства, право на безкоштовне навчання мають діти з багатодітних і малозабезпечених сімей, діти з інвалідністю, сироти та позбавлені батьківського піклування.
Плата за навчання вноситься щомісяця до 10 числа. Учнів, за яких вчасно не внесли плату, можуть тимчасово не допускати до занять, а при регулярних порушеннях — відрахувати. У разі хвороби більше ніж на місяць — сума зменшується наполовину.
Нагадаємо, що в одній з громад Миколаївського району ліквідували мистецьку школу. За цим фактом управління культури Миколаївської обласної військової адміністрації звернулось до правоохоронних органів.
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