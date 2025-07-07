  • понеділок

    7 липня, 2025

  • 30.8°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 7 липня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 30.8° Переважно ясно

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У мистецьких школах Миколаєва подорожчає навчання: наскільки зміняться тарифи з 1 вересня

Художня школа Миколаєва. Фото: Миколаївська організація НСАУХудожня школа Миколаєва. Фото: Миколаївська організація НСАУ

З нового навчального року в мистецьких школах Миколаєва зросте щомісячна плата за навчання.

Відповідні зміни винесені на розгляд  виконкому Миколаївської міської ради, пишуть «МикВісті».

Вартість занять залежатиме від обраного напрямку. Зокрема:

• фортепіано, гітара та вокал — 550 грн;

Реклама

• струнно-смичкові, духові та ударні інструменти, хорове, театральне відділення, баян, акордеон, домра, балалайка, бандура — 450 грн;

• хореографія — 500 грн;

• художнє відділення у дитячих школах мистецтв та ДМШ №8 — 550 грн;

• дитяча художня школа — 600 грн.

Крім того, передбачені 100% пільги на оплату навчання для дітей, чиї батьки:

• є учасниками бойових дій (зокрема АТО, ООС, або воювали в інших країнах);

• загинули, зникли безвісти або померли під час бойових дій чи заходів із захисту України.

Також, відповідно до законодавства, право на безкоштовне навчання мають діти з багатодітних і малозабезпечених сімей, діти з інвалідністю, сироти та позбавлені батьківського піклування.

Плата за навчання вноситься щомісяця до 10 числа. Учнів, за яких вчасно не внесли плату, можуть тимчасово не допускати до занять, а при регулярних порушеннях — відрахувати. У разі хвороби більше ніж на місяць — сума зменшується наполовину.

Нагадаємо, що в одній з громад Миколаївського району ліквідували мистецьку школу. За цим фактом управління культури Миколаївської обласної військової адміністрації звернулось до правоохоронних органів.

Останні новини про: Культура

Мистецтво, музика й кіно: культурний тиждень у Миколаєві
Археологи в центрі Одеси виявили знахідки від V століття до нашої ери
У Миколаєві відроджують таврійський розпис — традицію, знайдену на Кінбурні
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві відроджують таврійський розпис — традицію, знайдену на Кінбурні

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Миколаєві шукають донора для будівництва нового дитячого діагностичного центру за ₴789 млн: проєктом зацікавились іспанці

Юлія Бойченко
новини

Водоканал спростовує знайдення трупу у водопроводі Миколаєва: «У нас труби 10 см, не поширюйте фейки»

Марія Хаміцевич
новини

₴4,4 млн на модернізацію: у Первомайську встановили енергоощадне обладнання на двох насосних станціях

Альона Коханчук
новини

Товариству мисливців на Миколаївщині депутати передали у користування на 15 років угіддя біля заповідного фонду

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Культура

У Миколаєві відроджують таврійський розпис — традицію, знайдену на Кінбурні
Археологи в центрі Одеси виявили знахідки від V століття до нашої ери
Мистецтво, музика й кіно: культурний тиждень у Миколаєві

У Миколаєві відроджують таврійський розпис — традицію, знайдену на Кінбурні

Російська атака на Куцурубську громаду Миколаївщини: пошкоджено шкільну котельню та адмінбудівлю

1 година тому

У Києві боротимуться з мотоциклістами з гучним вихлопом, – міська влада

Головне сьогодні