У мистецьких школах Миколаєва подорожчає навчання: наскільки зміняться тарифи з 1 вересня

Художня школа Миколаєва. Фото: Миколаївська організація НСАУ

З нового навчального року в мистецьких школах Миколаєва зросте щомісячна плата за навчання.

Відповідні зміни винесені на розгляд виконкому Миколаївської міської ради, пишуть «МикВісті».

Вартість занять залежатиме від обраного напрямку. Зокрема:

• фортепіано, гітара та вокал — 550 грн;

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• струнно-смичкові, духові та ударні інструменти, хорове, театральне відділення, баян, акордеон, домра, балалайка, бандура — 450 грн;

• хореографія — 500 грн;

• художнє відділення у дитячих школах мистецтв та ДМШ №8 — 550 грн;

• дитяча художня школа — 600 грн.

Крім того, передбачені 100% пільги на оплату навчання для дітей, чиї батьки:

• є учасниками бойових дій (зокрема АТО, ООС, або воювали в інших країнах);

• загинули, зникли безвісти або померли під час бойових дій чи заходів із захисту України.

Також, відповідно до законодавства, право на безкоштовне навчання мають діти з багатодітних і малозабезпечених сімей, діти з інвалідністю, сироти та позбавлені батьківського піклування.

Плата за навчання вноситься щомісяця до 10 числа. Учнів, за яких вчасно не внесли плату, можуть тимчасово не допускати до занять, а при регулярних порушеннях — відрахувати. У разі хвороби більше ніж на місяць — сума зменшується наполовину.