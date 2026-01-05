Поповнення в миколаївських родинах: за тиждень свят області народилося 67 дітей

У Миколаївській області за тиждень свят народилося 67 дітей Ілюстративне фото: AP

За період свят з 29 грудня по 4 січня нового року у Миколаївській області народилось 67 дітей. З них одна двійня.

Як розповіли в Миколаївській ОВА, серед немовлят, які побачили світ минулого тижня, було 33 дівчинки та 34 хлопчика.

З найменшою вагою 2150 грам народилась дитина в КНП «Миколаївська обласна клінічна лікарня» Миколаївської обласної ради.

За інформацією міськради, в обласному центрі з 26 грудня по 1 січня народилося 35 малюків: 16 хлопчиків і 19 дівчат.

