 Радісна новина: 67 дітей народилися в Миколаївській області за тиждень

  • понеділок

    5 січня, 2026

  • 0.4°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 5 січня , 2026 понеділок

  • Миколаїв • 0.4° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Поповнення в миколаївських родинах: за тиждень свят області народилося 67 дітей

У Миколаєві народилась трійня. Ілюстративне фото: APУ Миколаївській області за тиждень свят народилося 67 дітей Ілюстративне фото: AP

За період свят з 29 грудня по 4 січня нового року у Миколаївській області народилось 67 дітей. З них одна двійня.

Як розповіли в Миколаївській ОВА, серед немовлят, які побачили світ минулого тижня, було 33 дівчинки та 34 хлопчика.

З найменшою вагою 2150 грам народилась дитина в КНП «Миколаївська обласна клінічна лікарня» Миколаївської обласної ради.

За інформацією міськради, в обласному центрі з 26 грудня по 1 січня народилося 35 малюків: 16 хлопчиків і 19 дівчат.

Нагадаємо, у Південноукраїнську правоохоронці підозрюють чоловіка у побитті чотирирічного пасинка.

Останні новини про: Медицина

У Львові лікарі врятували дворічне немовля з пухлиною мозку: хірурги повністю видалили новоутвір
Для лікарень Миколаєва торік придбали медобладнання на ₴61,5 млн
Першим у 2026 році в Миколаєві народився хлопчик
Реклама
Читайте також:
новини
За п’ять років на систему відеоспостереження «Безпечне місто» в Миколаєві витратили ₴60,7 млн

Альона Коханчук
новини
У 2025 році на Миколаївщині відкрили 940 нових підприємств і створили 11 тисяч робочих місць

Анна Гакман
новини
Святковий тиждень у Миколаєві: куди піти та що подивитися

Марія Хаміцевич
новини
У миколаївській «Казці» квитки на зимову ковзанку одні серед найдорожчих в Україні

Ірина Олехнович
новини
Чому миколаївці не користуються укриттями: опитування «МикВісті»

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Медицина

Першим у 2026 році в Миколаєві народився хлопчик
Для лікарень Миколаєва торік придбали медобладнання на ₴61,5 млн
У Львові лікарі врятували дворічне немовля з пухлиною мозку: хірурги повністю видалили новоутвір

За п’ять років на систему відеоспостереження «Безпечне місто» в Миколаєві витратили ₴60,7 млн

Дрони РФ атакували пункт гуманітарної допомоги на Херсонщині: є загиблий і поранені

3 години тому

За чотири роки ворог зруйнував 12 тисяч будинків на Миколаївщині — відновили 32%

Юлія Бойченко

Головне сьогодні