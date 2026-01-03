Вдарив, бо не хотів їсти: у Південноукраїнську чоловіка підозрюють у побитті 4-річного пасинка
Світлана Іванченко
18:48, 03 січня, 2026
У Південноукраїнську правоохоронці підозрюють чоловіка у побитті чотирирічного пасинка.
Про це повідомили в Нацполіції Миколаївщини.
За даними слідства, інцидент стався вдома. Чоловік у стані алкогольного сп’яніння, кілька разів ударив дитину по обличчю через те, що хлопчик відмовився їсти. Про подію правоохоронцям повідомила мати дитини.
Судово-медична експертиза встановила, що хлопчик отримав садна на обличчі. Наразі життю та здоров’ю дитини нічого не загрожує.
Чоловіку оголосили підозру за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України — умисне легке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу або до одного року виправних робіт.
Нагадаємо, що у Миколаєві чоловік напав та побив жінку з дитиною після зробленого йому зауваження.
