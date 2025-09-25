У Миколаєві чоловік побив жінку та її дитину після зауваження. Фото:gre4ka.info

У Миколаєві чоловік напав та побив жінку з дитиною після зробленого йому зауваження.

Як повідомили в ГУ Нацполіції Миколаївської області, інцидент стався 24 вересня на вулиці Водопровідній у магазині біля зупинки громадського транспорту. За словами потерпілої, обвинувачений довго затримував чергу біля каси та сам спровокував конфлікт. Коли жінка висловила невдоволення його поведінкою, він накинувся та побив її та дитину, яка встала на захист матері.

Як пише видання ПН, перед тим, як розплатитися, чоловік почав розмовляти з дітьми — донькою жінки та її подругою, які були поруч, ставив їм запитання. На зауваження працівниці магазину «не чіпати дітей» він не відреагував і знову звернувся до дівчат та почав їх ображати. Це переросло у сварку з матір’ю однієї з підлітків. Як зазначила потерпіла, чоловік почав її принижувати, ставити особисті запитання та ображати.

— Через деякий час він усе-таки розрахувався, а потім дістав із вазочки цукерку і кинув у дітей. Після цього я почала на нього кричати: що ви робите, після чого він штовхнув мене та почав бити. Моя дитина кинулась мене захищати. Він вдарив мою дитину декілька разів — кулаком і долонею. Мене він ударив 11 разів, — розповіла жінка.

Наразі поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України («Умисне легке тілесне ушкодження») і встановлює всі обставини події.

Після проведення судово-медичних експертиз можливе уточнення або зміна правової кваліфікації інциденту.

