Підпалив авто сусіда після сварки: на Баштанщині затримали підозрюваного

Наслідки займання машини на Баштанщині. Фото: ГУ Нацполіції в Миколаївській області

У Баштанському районі поліцейські затримали 37-річного жителя Березнегуватської громади, якого підозрюють у підпалі автомобіля свого сусіда.

Як повідомляє поліція Миколаївщини, інцидент стався вночі 22 вересня у селищі Березнегуватому. До правоохоронців звернулася місцева мешканка та повідомила про займання автомобіля BMW у дворі багатоповерхівки. На місце прибули рятувальники, які ліквідували пожежу.

За даними слідства, згодом з’ясувалося, що напередодні між власником машини та його сусідом виник конфлікт, під час якого підозрюваний нібито почав погрожувати спалити авто. Поліцейські зазначають, що свою погрозу він врешті здійснив — облив легковик легкозаймистою речовиною та підпалив.

Наразі чоловіка затримали. Йому повідомили про підозру в умисному пошкодженні майна. Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.

