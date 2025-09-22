Вже 57 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

У Вознесенську чоловік кинув гранату в поліцейських: одна людина загинула, ще троє поранені

У Вознесенську чоловік кинув гранату в поліцейських. Фото: ShutterstockУ Вознесенську чоловік кинув гранату в поліцейських. Фото: Shutterstock

У Вознесенську завершили досудове розслідування щодо нападу на правоохоронців, який стався наприкінці квітня. Тоді наслідок інциденту загинув один поліцейський, ще троє зазнали поранень.

Як повідомляють в ГУ Нацполіція в Миколаївській області, 28 квітня до них зателефонували місцеві жителі й повідомили про сімейну сварку сусідів. На виклик виїхали два екіпажі сектору реагування патрульної поліції. На місці правоохоронці виявили 48-річного чоловіка. За інформацією слідства, під час спроби затримання підозрюваний почав конфліктувати, після чого кинув у бік поліції гранату.

Як наслідок, вибух забрав життя 21-річного поліцейського Максима Рижка. Його троє колег отримали осколкові поранення та були доправлені до лікарні.

Слідчі кваліфікували дії затриманого за статтею 348 Кримінального кодексу України ― посягання на життя працівника правоохоронного органу, а також за статтею 263 ― незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами чи вибухівкою. У разі доведення провини йому загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» повідомляли, що Шевченківський райсуд Києва оголосив вирок працівнику УДО засудили  у справі про вбивство підлітка Максима Матерухіна на столичному фунікулері.

