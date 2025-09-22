Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: працівника УДО засудили до довічного

Обвинувачений Артем Косов перед оголошенням вироку. Фото: СуспільнеОбвинувачений Артем Косов перед оголошенням вироку. Фото: Суспільне

У понеділок, 22 вересня, Шевченківський райсуд Києва оголосив вирок у справі про вбивство підлітка Максима Матерухіна на столичному фунікулері.

Про це повідомляє видання Цензор.НЕТ.

Обвинуваченого Артема Косова визнано винним та засуджено до довічного увʼязнення.

«Косова Артема Володимировича визнати винним у кримінального правопорушення передбаченого п.7 ч.2 ст. 115 КК України та призначити покарання у виді довічного позбавлення волі», — зазначила суддя Оксана Голуб.

За даними слідства, чоловік у стані алкогольного сп’яніння під час суперечки штовхнув підлітка у вікно. Хлопець упав і смертельно порізав шию об уламки скла.

Раніше обвинувачений визнав провину та заявив, що не хотів вбивати хлопця. Прокурори просили про довічне ув'язнення. Водночас адвокати Косова стверджували, що це було вбивство з необережності.

Батьки Максима Матерухіна заявили, що довго чекали вироку.

— Цей день настав, до якого ми так довго йшли. Це буде найкращий подарунок завтра Максу на день народження. Завтра йому було б 18 років, — сказали вони.

Батьки Максима подякували всім за підтримку. 

— Ми розуміємо, що буде ще апеляція, а потім можливо і касація. Ми розуміємо, що ще буде багато роботи, щоб вирок залишився таким, яким він сьогодні був, — додав батько підлітка.

Нагадаємо, 7 квітня 2024 року на станції столичного фунікулера виник конфлікт між чоловіком, який служить водієм в Управлінні державної охорони, та неповнолітнім, який призвів до загибелі хлопця. Пізніше експертиза з'ясувала, що співробітник Управління державної охорони, якого підозрюють у вбивстві підлітка на столичному фунікулері, був у стані сп’яніння.

