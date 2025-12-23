Справа Невінчанного: прокурор вкотре прийшов на засідання з помилками у клопотанні, а у судді сталась істерика

Судовое засідання по справі підозрюваного у вбивстві Андрія Невінчанного. Фото: МикВісті

У справі підозрюваного у вбивстві Андрія Невінчанного пройшло чергове засідання у Центральному районному суді Миколаєва.

На засіданні в грудні побувала кореспондентка «МикВісті».

У суд зʼявилась сторона захисту — адвокати Андрія Невінчанного Володимир Тимошин та Анастасія Гречана. Замість прокурора Романа Тузова, який перебуває у відпустці, на засідання прийшла прокурор Окружної прокуратури Юлія Резніченко.

Юлія Резніченко, прокурор Миколаївської окружної прокуратури. Фото: МикВісті

Суддя Володимир Алєйніков уточнив, що сьогодні суд мав допитати свідків у справі. Однак жодний з них не був присутній.

— Свідків не бачу. Що будемо робити?, — спитав суддя. — Ваша честь, оскільки свідки не з'явились, звичайно, ми не можемо допитати їх, але будуть клопотання про продовження дій запобіжного заходу і призначення комплексної судово-медичної імунологічної та судово-медичної цитологічної експертизи. Ну, і питання відносно свідків вирішити щодо їх приводу на наступне судове засідання — Волкова та Швеця, — сказала прокурор Юлія Резніченко. — І Кучеренко, — уточнив Володимир Тимошин.

Після деяких уточнень учасники вирішили, що розгляд продовження запобіжного заходу розглянуть у кінці засідання. Юлія Резніченко зачитала клопотання, підписане Романом Тузовим, щодо призначення експертизи від 12 грудня. Адже попередні експертизи, які були проведенні у липні, суд визнав недопустимими доказами.

Сторона захисту - адвокати Володимир Тимошин та Анастасія Гречана. Фото: МикВісті

Прокурор озвучила номери висновків, однак потім сама зазначила, що прочитала двічі один і той самий.

— З огляду на те, що судом визнано недопустимими відомості, що містяться у вказаних висновках експерта, виникла необхідність у призначенні судово-медичної, імунологічної та судово-медичної цитологічної експертизи, оскільки зазначення обставин не мають значення для кримінального провадження і потребують спеціальні знання... На вирішення експертизи необхідно поставити питання, чи є надано на експертизу ножі клітин з ядрами чи кров'ю людини, якщо так, то які її генетичні ознаки, чи придатні вони для ідентифікації особи, якою вони залишені, чи збігаються генетичні ознаки клітин з ядрами чи кров'ю, виявлені на наданому дослідження ножі з генетичними ознаками потерпілого Тарасюка, чи збігаються генетичні ознаки клітин з ядрами чи кров'ю виявлені на наданому дослідженню ножі з генетичними ознаками потерпілого Богомятковим…, — продовжувала читати клопотання прокурор.

Володимир Тимошин уточнив, що прокурор немає довіреності від Романа Тузова, який не прийшов на засідання особисто. Адвокат розкритикував прокуратуру, заявивши, що текст клопотання «склеїли» з ухвал, взятих у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

— Бо за текстом до чого тут «зазначені захисником обставини мають значення для кримінального провадження і потребують спеціального знання»? Незрозуміло, — звернув адвокат увагу судді. — Я теж не зрозумів. До чого тут захисник?, — сказав Володимир Алєйніков. — В другому абзаці прокурор просить двічі одну і ту ж експертизу 86-84 і другу 86-84 від 10 липня, а в кінці 86-86 від 22 травня. Таке враження, що щось казали-мазали, щось ліпили, дуже поспішали в судове засідання. І ще цікавий момент. Якщо суд визнає щось недопустимим, то прокурор тут же визначає і нові докази. Тобто ті докази визнав вже суд недопустимим, давайте ми отримаємо нові. Може ці визнаємо допустимими. Чесно кажучи, я в КПК такого не памʼятаю, — додав адвокат.

Володимир Тимошин після промови звернувся до судді, зазначивши, що розгляд даного клопотання треба відкласти на наступне засідання. На що Алєйніков уточнив у прокурора, чи і друге клопотання з такими самими неточностями.

— Це одне, — відповіла прокурор. — По одному ножу?, — здивувався суддя. — Ну, мені так доручили. Що доручили, те я прочитала.

Прокурор почала шукати клопотання, гортаючи всю папку с документами, щоб знайти документ щодо експертизи другого ножа, який фігурує у справі Невінчанного. Його прокурор надала для ознайомлення стороні захисту.

— А в чому різниця? — спитав Тимошин. — В ножах. Паперовий конверт…, — почала йому відповідати прокурор, якого перебив суддя. — Та дивіться, ви захисту не те дали. У мене ніж, упакований в пакет, який скріплений биркою. Тут два паперових конверта, а тут… — у цей момент суддя Володимир Алєйніков почав гучно сміятись. — Давайте зробимо технічну перерву, шановний суд. Нехай прокурор визначиться, що він надає, що ми тут читаємо. Ну що ми, на базарі чи що? Чесне слово. — Ні, ну він правий, — сказав суддя. — Або Тузов нехай сюди йде і розбирається, що він там надає. — Давайте технічну технічну перерву. Прокурор складе папірці. П'ять хвилин, нічого не буде, — сказав Алєйніков, ледве стримуючи сміх.

Поки прокурор продовжував дискусію із адвокатами, суддя зняв із себе мантію в залі засідання та в істеричному смісі закрився у нарадчій кімнаті.

Після завершення технічної перерви сторона обвинувачення звернулась до суду з проханням відкласти клопотання, аби на наступному засіданні його міг аргументувати прокурор Роман Тузов.

Захисник Невінчанного Володимир Тимошин. Фото: МикВісті

Інше клопотання, на розгляді якого просила прокуратура, привід свідків. Однак, як виявилось, підстав для приводу не було, адже відомство не сповіщало фігурантів провадження про явку на засідання.

— Прокурор, думаю, нам надасть рапорти, що шукали цих свідків, не знайшли?, — спитав адвокат. — Не надам, — відповіла Юлія Резніченко. — А тоді як? Я тільки за те, щоб ми допитали, але немає жодних доказів, що надсилались повістки і вони не з'явилися. — Суд же направляв повістку.

На допит мали запросити трьох осіб. Суддя Володимир Алєйніков зауважив, що наявні номери телефонів, а тому їм будуть направленні смс-повідомлення.

Останнім розглядалось клопотання про продовження запобіжного заходу Андрію Невінчанному. Прокуратура наполягала на продовженні домашнього арешту та забороні залишати місце проживання у період з 22:00 до 6:00, зауваживши, що ризики не припинили своє існування і не зменшились.

Підозрюваний Андрій Невінчанний. Фото: МикВісті

Адвокати відповіли, що текст клопотання обвинувачення не змінюється і лишається ідентичним «із засідання у засідання».

— Ми вже це доказували, що вони просто копіюють зазначені запобіжні заходи і просять продовжити. Хоча фактично кожного судового засідання ми досліджували докази, фактично, частина свідків в нас вже допитана, частина свідків не з'являється, сторона обвинувачення не зазначає, чому ці свідки не з'являються, навіть не кажучи, чи телефонували, чи викликали свідків. Тому ми вважаємо необхідним відмовити в задоволенні зазначеного клопотання, — зауважила Анастасія Гречана.

Суддя видалився у нарадчу кімнату. Наступне засідання у справі пройде у лютому 2026 року.

Справа про різанину в Миколаєві 3 травня

Близько опівночі 3 травня 2024 року біля магазину по вулиці Архітектора Старова внаслідок конфлікту між місцевими мешканцями двоє чоловіків зазнали поранень ножем. Один з них — Олександр Тарасюк загинув. Другим потерпілим, якого госпіталізували до лікарні, виявився рецидивіст Юрій Богомятков, який фігурує у кількох кримінальних справах.

Подія сталась вночі 3 травня 2024 року. Фото: ГУНП Миколаївщини Невінчанний під час конфлікту смертельно поранив ножем Олександра Тарасюка. Фото: ГУНП Миколаївщини

42-річним підозрюваним виявився Андрій Невінчанний, який працює в адміністрації Центрального ринку в Миколаєві та є двоюрідним братом колишнього депутата Миколаївської міськради від забороненої «ОПЗЖ» Максима Невінчанного.

6 травня миколаївця арештували. 26 липня правоохоронні органи завершили досудове розслідування та передали обвинувальний акт для розгляду справи. Чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі.

Зазначимо, що у жовтні адвокат просив про відвід судді Центрального районного суду Володимира Алєйнікова, який слухає дану справу. Адвокати звернули увагу, що суддя дав інтервʼю виданню «Новини N», в якому він дозволив собі оцінити дії обвинуваченого та розповів про спілкування із потерпілим Богомятковим, коли той знаходився на передовій.

Однак суддя Центрального районного суду Сергій Медюк у заяві щодо відводу відмовив. 6 грудня під час вивчення письмових доказів, наданих прокуратурою, у протоколах огляду місця події виявили помилки та розбіжності. Сторона захисту наголосила на необхідності викликати у суд слідчу, яка складала протоколи для допиту. На допиті 12 грудня слідча визнала, що дійсно не складала протоколи самостійно. Не дивлячись на це, суд відхилив клопотання адвокатів щодо визнання недопустимими двох протоколів обшуку та продовжив тримання під вартою обвинуваченого.

На засіданні 26 лютого було ухвалено рішення допитати слідчих, у протоколах яких вкотре були виявлені розбіжності. 9 квітня Центральний районний суд допитав слідчих та медичного експерта в рамках справи про вбивство Олександра Тарасюка, в якому обвинувачується Андрій Невінчанний. У висновку фахівця та протоколі огляду тіла померлого були виявлені невідповідності.

3 вересня Центральний районний суд Миколаєва завершив дослідження письмових доказів у кримінальному провадженні щодо Андрія Невінчанного.