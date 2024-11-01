Адвокатам відмовили у заяві про відвід миколаївського судді Алєйнікова, який вихваляв Богомяткова за службу в ЗСУ

Суддя Сергій Медюк відмовив у відводі судді Алєйнікова, фото: «МикВісті»

Суддя Центрального районного суду Сергій Медюк відмовив у заяви щодо відводу судді Володимира Алєйнікова, який без винесення вироку публічно дав оцінку діям обвинуваченого та вихваляв за службу в армії звільненого на початку віійни Юрія Богомяткова.

Таке рішення він ухвалив у пʼятницю, 1 листопада, повідомляють «МикВісті».

Як відомо, у четвер, 31 жовтня, адвокат просив про відвід судді Центрального районного суду Володимира Алєйнікова у справі Андрія Невінчаного, підозрюваного у вбивстві Олександра Тарасюка та пораненні Юрія Богомяткова.

Суддя дав виданню «Новини N», в якому він дозволив собі оцінити дії обвинуваченого та розповів про спілкування із потерпілим Богомятковим, коли той знаходився на передовій. Він інформував суддю, в яку частину потрапив, листувався з ним і відправляв фото з гарячих точок — Снігурівки, Херсону, Горлівки.

Однак суддя Сергій Медюк заявив, що доводи адвоката не є підтвердженнями порушення принципу упередженого ставлення чи позапроцесуальних відносин між суддею Алєйніковим та потерпілим Богомятковим.

— Не знайшлось судом і підтверджених фактів позапроцесуальних відносин між суддею Алєйніковим та Богомятковим. Про позапроцесуальні відносини із порепілим сторона захисту посилається на ту ж статтю із Богомятковим, де суддя Алєйніков повідомляє журналістам, що Богомятков брав участь у бойових діях і відправляв фотографії. В той же час у цій же статті суддя розповів, що Богомятков повідомляв суд про кожен з етапів. В цій же статті автор посилається на брифінг прокурора Дмитра Козака, який зазначає, що після звільнення в 2022 році запобіжного заходу, контроль за ним суд залишив за собою, — зазначив Сергій Медюк.

Надалі Сергій Медюк зачитав уривок з ухвали суду від 30 березня 2022 року, в якому йшлось, що Юрій Богомятков мав особисте зобовʼязання повідомляти суд про місце свого перебування.

— Фактично мова йде про виконнання Богомятковим покладених судом на нього обовʼязків, про що суддя Алєйніков і повідомив журналістам. З огляду на вказані обставини суд переконаний, що заява Юрія Тимошина про існування позапроцесуальних відносин з потерпілим є безпідставними, — наголосив суддя.

Розглядом справи продовжить займатись Володимир Алєйніков. Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Справа про різанину в Миколаєві 3 травня

Близько опівночі 3 травня біля магазину по вулиці Архітектора Старова внаслідок конфлікту між місцевими мешканцями двоє чоловіків зазнали поранень ножем. Один з них — Олександр Тарасюк загинув. Другим потерпілим, якого госпіталізували до лікарні, виявився рецидивіст Юрій Богомятков, який фігурує у кількох кримінальних справах.

42-річним підозрюваним виявився Андрій Невінчанний, який працює в адміністрації Центрального ринку в Миколаєві та є двоюрідним братом колишнього депутата Миколаївської міськради від забороненої «ОПЗЖ» Максима Невінчанного.

6 травня миколаївця арештували. 26 липня правоохоронні органи завершили досудове розслідування та передали обвинувальний акт для розгляду справи. Чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі.