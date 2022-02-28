Максима Невенчанного исключили из фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» в Николаевском городском совете.

Об этом в Telegram сообщил глава фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» в Николаевском городском совете Артем Ильюк

Он отметил, что также принято решение исключить Максима Невенчанного из партии. Решение поддержало 12 членов партии: Артем Ильюк, Евгений Прудник, Александр Медведев, Зинаида Моторная, Артём Хачатуров, Олег Афанасьев, Елизавета Трищанович, Валерий Дашевский, Олег Третяк, Марина Мазанко, Ирина Бойченко, Владлена Транская

— Нам не по пути с людьми, выступающими на стороне войны, а не стороне мира. Нам не по пути с провокаторами, которые своими действиями сеют ненависть и горе в Николаеве и Украине, — написал он.

Артем Ильюк не указал, какие именно действия Максима Невенчанного привели к такому решению. Стоит отметить, что сам исключенный депутат в социальных сетях в последние три дня ничего не публиковал.

Ранее Глава фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» в Николаевском городском совете Артем Ильюк раскритиковал власть за спешное выделение средств на территориальную оборону и убежден, что эту проблему они используют для собственного пиара.