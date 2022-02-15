Глава фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» в Николаевском городском совете Артем Ильюк раскритиковал власть за спешное выделение средств на территориальную оборону и убежден, что эту проблему они используют для собственного пиара.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он сравнил инициативу власти с пиар-ходом и задался вопросом, почему проблемой территориальной обороны занялись только на восьмой год войны.

— Мне кажется, внеочередные сессии, инициированные Зе-слугами, это всего лишь пиар ход, а не вопрос территориальной обороны. Если у нас 8 лет война, то почему все эти годы их не интересовала территориальная оборона? Но я так понимаю, для них главное сделать ТВ-картинку: ленточки, бантики, фантики… – заявил Артем Ильюк.

Артём Ильюк напомнил, что весь последний месяц представители провластной партии «Слуга народа» уверяли украинцев, что военной угрозы нет. Тем не менее, в скором порядке они же и начали выделять деньги из бюджета на территориальную оборону.

— Вдумайтесь. Они созывают внеочередную сессию облсовета, что подразумевает решение каких-то глобальных неотложных проблем. А если речь о ремонтах помещений за 2 миллиона, то это обычная пиар-акция. Что такое 2 миллиона гривен? Этих денег что, хватит для создания сильной территориальной обороны по всей области? Или это имитация бурной деятельности?, – написал оппозиционер.

Ильюк привёл в пример проект по установке 72-метрового флагштока в Николаева, на что власти выделили порядка 15 миллионов гривен, в то время как на территориальную оборону – всего 2 миллиона гривен. По его мнению, деньги из бюджета лучше направить на поддержку социальной сферы в непростое для страны время.

— Наша лучшая защита – это забота о людях. И деньги надо направлять не на сооружение очередных бесполезных блокпостов, которые создают неудобства украинцам, а на поддержку медиков, учителей, уменьшение тарифов и поднятие пенсий и зарплат! Тогда люди увидят реальные дела и не будут так паниковать. Но Зе-власть на это не способна, – резюмировал Артем Ильюк.

Ранее сообщалось, что депутаты Николаевского областного совета приняли целевую программу поддержки территориальной обороны с первоначальным бюджетом в 2 миллиона гривен.

Фракция партии «Слуга народа» обратилась к Николаевскому городскому голове Александру Сенкевичу с требованием созвать внеочередную сессию, чтобы утвердить программу территориальной обороны Николаева и предусмотреть надлежащее ее финансирование.

Предполагалось, что заседание состоится завтра, 16 февраля, однако распоряжения мэра Николаева о ее созыве так и не появилось. Глава фракции «Европейская солидарность» в горсовете Елена Киселева рассказала, что большинство депутатов городского совета сообщили, что не смогут присутствовать на сессии, поскольку заболели.