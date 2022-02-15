Во вторник, 15 февраля, депутаты Николаевского областного совета приняли целевую программу поддержки территориальной обороны с первоначальным бюджетом в 2 миллиона гривен.

Об этом сообщают НикВести.

«За» проголосовали 35 депутатов, не голосовали — 8, воздержались — 2.

Текущие расходы по программе составят 700 тысяч гривен, 1,3 миллиона гривен — капитальные, это учебные сборы, техническое обеспечение и оборудование рабочих мест.

Программа предусматривает финансирование следующих направлений:

обучение резервистов-контрактников, которые придут в подразделения территориальной обороны

поддержание материально-технического обеспечения бригады территориальной обороны

поддержание в нормальном состоянии пунктов постоянной дислокации подразделений территориальной обороны

В Украине только 13 областных советов на сессиях утвердили целевые программы поддержки территориальной обороны.

Местные депутаты других областей присмотрели на эти цели средства в диапазоне от 1,26 миллионов гривен (Ивано-Франковская область) до 10 миллионов гривен (Черниговская область). Для финансирования программы вносились изменения в областные бюджеты.

Отметим, что комплектация штата ТрО в мирное время проводится за счет профессиональных военных. Они будут формировать «скелет» органов теробороны, в случае введения «особенного периода», когда бригады увеличатся за счет резервистов, подписавших соответствующий контракт.

Ранее сообщалось, что глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким пошутил насчет необходимости иметь при себе «тревожный чемоданчик»— набор вещей первой необходимости для быстрой эвакуации из зоны чрезвычайного происшествия или эпицентра военных действий. Чиновник с улыбкой сказал, что он понадобится, «если будем наступать».

Глава Николаевского облсовета Анна Замазеева призвала жителей области пройти курсы по тактической медицине.

Во вторник, 15 февраля, депутаты Николаевского областного совета соберутся на внеочередное заседание сессии, чтобы утвердить программу территориальной обороны в области.

Ранее «Слуги народа» решили срочно созвать сессию Николаевского облсовета, чтоб начать укреплять оборону региона.

Данная инициатива принимается на фоне срочного предупреждения спецслужб США о нападении России на Украину, которое, вероятно, может произойти 16 февраля.

Напомним, что, по словам Виталия Кима, в области на сейчас работают лишь 30-40% систем оповещения граждан.

Ранее он говорил о том, что уверен, что российские оккупанты не станут захватывать Николаевскую область, поскольку в регионе «мало ресурсов и стратегического значения, но очень много военных».