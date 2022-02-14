Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким пошутил насчет необходимости иметь при себе «тревожный чемоданчик» — набор вещей первой необходимости для быстрой эвакуации из зоны чрезвычайного происшествия или эпицентра военных действий.

Об этом речь шла в понедельник, 14 февраля, в ходе брифинга, передают НикВести.

Чиновник с улыбкой сказал, что он понадобится, «если будем наступать».

Перед ним Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказывал николаевцам о важности всегда иметь указанный набор.

— Сегодня вы видите, что СМИ говорят о том, что нужно иметь так называемый «тревожный чемоданчик». На самом деле, он должен быть всегда по жизни, вы должны знать, где он у вас находится, где все документы, паспорта и так далее. Его нужно держать независимо от того, планируется наступление или атака соседнего государства, нужно, чтобы он был, а вы знали, где он находится, — порекомендовал Александр Сенкевич. — Он еще поможет, если будем наступать. Его тоже нужно будет с собой брать, — на это пошутил Виталий Ким.

Отметим, что собирание «тревожного чемоданчика», согласно рекомендациям ГСЧС, не только готовит людей к любым чрезвычайным ситуациям, но и немного снимает паническое настроение.

Сегодня также глава Николаевского облсовета Анна Замазеева призвала жителей области пройти курсы по тактической медицине.

Во вторник, 15 февраля, депутаты Николаевского областного совета соберутся на внеочередное заседание сессии, чтобы утвердить программу территориальной обороны в области.

Ранее «Слуги народа» решили срочно созвать сессию Николаевского облсовета, чтоб начать укреплять оборону региона.

Данная инициатива принимается на фоне срочного предупреждения спецслужб США о нападении России на Украину, которое, вероятно, может произойти 16 февраля.

Также появилась информация, что Россия в случае вторжения на Украину нацелится на захват крупных городов, включая Киев.

В Белом доме считают, что вторжение РФ в Украину может начаться до завершения зимней Олимпиады в Пекине.

Напомним, ранее немецкое издание Bild написало, что план российского вторжения в Украину включает блокаду крупных городов и активизацию размещенных в них агентурных ячеек. В дальнейшем оккупанты намерены создать марионеточное правительство, а украинских активистов отправить в концентрационные лагеря.

Напомним, что 11 февраля дипломаты сразу 8 стран опубликовали предостережение для своих граждан — им рекомендуется срочно покинуть пределы Украины на фоне новостей о возрастании рисков российского вторжения.

Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан призвал находящихся в Украине американских граждан уехать оттуда в течение следующих 24-48 суток из-за риска российского вторжения.

По информации издания The Guardian сообщает, президент США Джо Байден якобы сообщил лидерам НАТО и ЕС в телефонном разговоре, что президент России Владимир Путин принял решение начать вторжение в Украину в ближайшие несколько дней.