Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан призвал находящихся в Украине американских граждан уехать оттуда в течение следующих 24-48 суток из-за риска российского вторжения.

Об этом он заявил на брифинге 11 февраля в Белом доме, пишет hromadske.

Джейк Салливан призвал всех остающихся в Украине американских граждан уехать немедленно — «в течение следующих 24-48 часов».

— Конечно, мы не можем предсказывать будущее, мы не знаем точно, что произойдет, но риск сейчас высок, и угроза достаточно актуальна, — подчеркнул Джейк Салливан.

Он отметил, что американцам, которые решит остаться в Украине, не могут гарантировать безопасный выезд из страны в случае российского вторжения. По словам Салливана, США вряд ли будут проводить военную операцию по эвакуации своих граждан с территории Украины.

— Если произойдет нападение России на Украину — оно, скорее всего, начнется с бомбардировок авиацией и атак ракетами, которые, очевидно, могут убивать гражданских — вне зависимости от их национальности, — подчеркнул Джейк Салливан.

По его словам, после этого может произойти массивное наступление войск без предупреждения, и эвакуация из Украины усложнится после перебоев со связью и приостановкой коммерческих рейсов.

Джейк Салливан подчеркнул, что не утверждает, что именно так и произойдет, однако, по его мнению, «риски достаточно высоки».

Напомним, что 11 февраля дипломаты сразу 8 стран опубликовали предостережение для своих граждан — им рекомендуется срочно покинуть пределы Украины на фоне новостей о возрастании рисков российского вторжения.

По информации издания The Guardian сообщает, президент США Джо Байден якобы сообщил лидерам НАТО и ЕС в телефонном разговоре, что президент России Владимир Путин принял решение начать вторжение в Украину в ближайшие несколько дней.

В то же время советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия может начать вторжение в Украину во время проведения Олимпиады в Пекине — до 20 февраля.

Помимо этого спецслужбы США обнародовали срочное предупреждение союзникам по НАТО о нападении России на Украину, которое, вероятно, может произойти в ближайшую среду — 16 февраля.

12 февраля стало известно, что в Черное море и на полигоны боевой подготовки в рамках «начального этапа учения» вышли корабли и подразделения береговых войск Черноморского флота РФ, о чем сообщили в Министерстве обороны России.

Таке бывший посол Канады в Украине, дипломат Роман Ващук высоко оценивает возможность российского вторжения на украинскую территорию уже на следующей неделе.