Бывший посол Канады в Украине, дипломат Роман Ващук высоко оценивает возможность российского вторжения на украинскую территорию уже на следующей неделе.

Такое мнение он опубликовал к публикации исполнительного директора Международного фонда «Відродження» Александра Сушко, который призвал украинцев сохранять спокойствие, назвав последние новости о вероятности вторжения России в Украину «явным перегибом».

Однако Роман Ващук считает, что американская информация о возможном вторжении на следующей неделе небезосновательна, поскольку в противном случае иностранные министерства массово не призывали бы уезжать из Украины.

— Сохранять спокойствие – да, но не самоуспокоение. Американская оценка основана на разведданных со спутников и полетов беспилотников, как и на перехваченных военных коммуникациях РФ. Таки изменился [основной месседж запада]. Я что-то немного знаю о разных уровнях тревоги в западной дипломатии. Они ожидают начало военных действий на следующей неделе. Именно поэтому сегодня стали вызванивать всем своим гражданам с предупреждением о необходимости уехать в течение 24-48 часов, – сообщил Роман Ващук.

Напомним, что 11 февраля дипломаты сразу 8 стран опубликовали предостережение для своих граждан — им рекомендуется срочно покинуть пределы Украины на фоне новостей о возрастании рисков российского вторжения.

По информации издания The Guardian сообщает, президент США Джо Байден якобы сообщил лидерам НАТО и ЕС в телефонном разговоре, что президент России Владимир Путин принял решение начать вторжение в Украину в ближайшие несколько дней.

В то же время советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия может начать вторжение в Украину во время проведения Олимпиады в Пекине — до 20 февраля.

Помимо этого спецслужбы США обнародовали срочное предупреждение союзникам по НАТО о нападении России на Украину, которое, вероятно, может произойти в ближайшую среду — 16 февраля.

12 февраля стало известно, что в Черное море и на полигоны боевой подготовки в рамках «начального этапа учения» вышли корабли и подразделения береговых войск Черноморского флота РФ, о чем сообщили в Министерстве обороны России.