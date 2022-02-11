Дипломаты сразу 8 стран опубликовали предостережение для своих граждан. Им рекомендуется срочно покинуть пределы Украины на фоне новостей о возрастании рисков российского вторжения.
Об этом пишет Babel.
В список стран с настойчивыми рекомендациями для своих граждан вошли Великобритания, Латвия, Норвегия, Черногория, Южная Корея и Япония.
— Пока еще доступны коммерческие средства, — уточнили в министерстве иностранных дел Великобритании.
В свою очередь, Тель-Авив в срочном порядке эвакуирует родственников дипломатов и персонал дипломатического представительства в Киеве, в Украине остаются работать лишь 10 сотрудников.
— В заявлении министерства содержится призыв к израильтянам, находящимся в настоящее время в Украине, подумать о том, чтобы покинуть страну и «ни в коем случае не приближаться к «очагам напряженности», — приводит подробности Times of Israel.
Со схожим заявлениям недавно выступал президент Джо Байден, который посчитал нужным, чтобы граждане США как можно быстрее уехали из Украины, потому что обстоятельства могут поменяться «в любой момент».
Напомним, военная разведка Норвегии оценивает приготовления российский войск на границах Украины как находящиеся на завершающей фазе.