Со схожим заявлениям недавно выступал президент Джо Байден, который посчитал нужным, чтобы граждане США как можно быстрее уехали из Украины, потому что обстоятельства могут поменяться «в любой момент».

Напомним, военная разведка Норвегии оценивает приготовления российский войск на границах Украины как находящиеся на завершающей фазе.