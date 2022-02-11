Военная разведка Норвегии оценивает приготовления российский войск на границах Украины как находящиеся на завершающей фазе.

Об этом пишет Le Figaro.

В Осло отмечают, что теперь решение стоит за Владимиром Путиным.

— У русских есть все, что им нужно, чтобы осуществить все: от незначительного вторжения на восток, незначительных атак по всей Украине до полного вторжения и, возможно, оккупации всей Украины или ее отдельных частей», — заявил вице-адмирал Нильс Андреас Стенсёнес.

Глава норвежской разведки добавил, что сегодня у границ с Украиной сосредоточено «более 150 тысяч российских боевиков», а также «самое современное вооружение» России и все необходимое материально-техническое обеспечение.

— Очень сложно сказать, вероятно это (вторжение, - прим) или маловероятно, потому что решение принимает исключительно президент России, — заключил вице-адмирал.

Напомним, президент США Джо Байден попросил американцев покинуть Украину.