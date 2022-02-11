Президент США Джо Байден попросил американцев покинуть Украину уже сейчас. Поскольку Россия продолжает угрожать вторжением.

Об этом сообщают NBC News.

По его словам, ситуация в любой момент может выйти из-под контроля.

— Американские граждане должны уехать сейчас же, — заявил Джо Байден.

В свою очередь Госдеп США заявил, что американским гражданам следует покинуть Украину всеми доступными видами транспорта.

— Гражданам США не следует ездить в Украину. Тем, кто находится в Украине, следует уехать сейчас, используя коммерческие или иные доступные для частных лиц варианты транспортировки, — говорится в заявлении.

В Госдепе предупредили, что власти США не смогут эвакуировать своих граждан с Украины в случае военных действий, которые могут начаться «в любой момент».

Ранее Белый дом опроверг информацию о якобы разворачивании в Польше военной миссии для помощи в массовой эвакуации американских граждан с Украины в случае российской агрессии.