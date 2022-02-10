Белый дом опроверг информацию о якобы разворачивании в Польше военной миссии для помощи в массовой эвакуации американских граждан с Украины в случае российской агрессии.

Об этом заявили в среду официальные представители администрации президента Байдена, сообщает Укринформ.

— Мы постоянно оцениваем текущую ситуацию в области безопасности и планируем действия в случае чрезвычайных обстоятельств, как мы всегда это делаем, но, чтобы было понятно, мы не планируем массовой эвакуации американских граждан с Украины, — отметил официальный представитель администрации США.

В этом контексте он повторил слова президента Байдена, который призвал американцев в Украине возвращаться уже сейчас.

Тем временем, официальный представитель Белого дома Джен Псаки во время брифинга в среду подчеркнула, что позиция администрации США не изменилась относительно оценок угрозы с российской стороны или опасности для американских граждан в Украине. И эта позиция сохраняется в течение нескольких недель, заметила она, добавив, что Госдепартамент уже давно призвал американских граждан подумать о собственной безопасности в Украине.

Джен Псаки добавила, что США обычно не проводят массовую эвакуацию собственных граждан из зарубежных стран – за исключением, возможно, событий в Афганистане прошлым летом. А ситуацию по уровню безопасности для американцев в Украине она сравнила с ситуацией в Эфиопии и Казахстане, для которых Госдепартамент также издал рекомендации своим гражданам не путешествовать в эти страны.

Напомним, 30 января посольство США в Украине вновь обратилось к гражданам США с рекомендацией покинуть территорию Украины из-за возросших угроз военных действий России.