Посольство США в Украине вновь обратилось к гражданам США с рекомендацией покинуть территорию Украины из-за возросших угроз военных действий России.

Американцам находящимся в Украине предложена дорожная карта с перечнем стран через которые можно вернуться в США. Информация представлена на сайте Посольства.

В перечень рекомендуемых стран, через которые граждане Соединенных Штатов могут вернуться на родину, вошли все страны с которыми граничит Украина, за исключением России и Беларуси.

— Ситуация с безопасностью в Украине по-прежнему остается непредсказуемой из-за возросших угроз военных действий России и может ухудшиться без предупреждения. Граждане США в Украине должны рассмотреть возможность выезда сейчас, используя коммерческие или другие частные транспортные средства, — говорится в сообщении дипломатического ведомства.

Также на сайте уже размещена детальная инструкция «Чем может помочь Государственный департамент США своим гражданам в условиях кризиса».

Ранее 26 января Посольство США в Украине уже обращалось к гражданам Соединенных Штатов немедленно покинуть территорию Украины из-за угрозы нападения России. Спустя сутки, на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США продолжают настаивать на том, что американцам необходимо немедленно покинуть территорию Украины.

Напомним, министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини заявил, что правительство будет более активно участвовать в решении ситуации, которая возникла в связи с риском нового вторжения РФ в Украину. Страна готова участвовать в усилении восточного фланга НАТО.