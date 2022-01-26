Министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини заявил, что правительство будет более активно участвовать в решении ситуации, которая возникла в связи с ростом нового вторжения РФ в Украину. Страна готова участвовать в усилении восточного фланга НАТО.

Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Италии.

— Учитывая последние события, НАТО решило усилить свой восточный фланг и Италия будет принимать в этом процессе активную роль, — сказал Лоренцо Гуэрини.

По его словам, современными итальянскими самолетами уже была усилена авиационная база НАТО в Румынии, которая находится почти на границе с Украиной.

Кроме этого, министр отметил, что командованием НАТО подготовлен специальный план на случай обострения ситуации на российско-украинской границе при участии итальянских военнослужащих.

В то же время Лоренцо Гуэрини отметил, что никто не заинтересован в эскалации ситуации, а значит приоритетом остается конструктивный диалог.

— При этом подчеркиваю, что любая агрессия против Украины будет иметь серьезные последствия, — резюмировал глава Минобороны Италии.

Как сообщалось, Болгария присоединится к учениям Североатлантического альянса с батальоном численностью в тысячу человек.