Болгария присоединится к учениям Североатлантического альянса с батальоном численностью в тысячу человек.

Об этом пишет Dnevnik.

Количество военнослужащих, которые будут участвовать в маневрах, впервые озвучил министр обороны Стефан Янев по поручению премьера-министра Кирилла Петкова. На вчерашнем заседании Совета безопасности болгарским чиновникам дали задачу предоставить на сегодняшнее заседание правительства «проект одобрения национальной позиции и мер по укреплению системы безопасности Болгарии, боеспособности болгарской армии и ее технического обеспечения».

Как раз сегодня болгарский Кабмин примет решеие о конкретных мерах по этому вопросу. Премьер-министр ранее заявлял журналистам, что что участие в совместных учениях дает возможность повысить возможности армии. Он привел пример, что если болгарская авиация примет участие в учениях с военными летчиками из Нидерландов, и они приедут с новыми самолетами, которых у Болгарии нет, то это будет ценным опытом для болгарских пилотов.

Напомним, во вторник, 25 января, Болгария созвала свой аналог СНБО на фоне роста напряжения между РФ и Украиной.