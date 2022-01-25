Сегодня, 25 декабря, в Болгарии соберется Совет безопасности при правительстве. Инициатором политического решения стал премьер-министр Кирилл Петков.

Об этом информирует Dnevnik.

Глава правительства подчеркнул, что созванный орган будет отыгрывать ключевую роль, пока не закончится кризис в регионе.

— Отныне это будет основной орган для принятия серьезных решений, когда речь идет о безопасности Болгарии, — разъяснил Кирилл Петков.

По его словам, заход сил НАТО в Черное море снизит градус напряжения.

— На данный момент мы не находимся на грани войны, — поделился своим мнением чиновник.

Болгарский премьер также заявил, что на сегодняшнем заседании Совета безопасности члены органа проанализируют ситуацию и дадут рекомендации правительству и парламенту.

Как сообщалось, замглавы НАТО на требование РФ вывести войска из Болгарии заявил, что это не дело Москвы.