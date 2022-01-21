Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ подчеркнул, что Кремль не имеет указывать НАТО, в каких странах-членах альянса размещать войска. Этому предшествовало требование Москвы, чтобы Североатлантический альянс вывел войска из Болгарии и Румынии, которые входят в этот самый альянс.

Об этом пишет издание Digi24, получившее эксклюзивный комментарий.

Заместитель Йенса Столтенберга акцентировал, что НАТО может перемещать войска в границах своего альянса каким угодно образом, и это вообще не касается Москвы.

— Наш ответ был и остается столь же ясным и прозрачным: нет возможности вести переговоры, которые скомпрометируют военную позицию НАТО на территории НАТО. Это работа НАТО, где и в какой конфигурации, в зависимости от потребностей безопасности, мы размещаем наши военные части. Это не проблема РФ, как и мы не указываем РФ куда ставить или не ставить собственные силы на ее территории, — подчеркнул высокопоставленный член НАТО.

Он добавил, что Запад беспокоит в первую очередь угроза нападения на Украину, а не внутренние перемещения российских войск.

— Мы говорим Российской Федерации о том, что это полный анахронизм и возврат в историческое время к сложным участкам европейской истории, идея о том, что можно угрожать военным вторжением соседнему государству, суверенному, независимому и демократическому в Европе. Это действительно красная линия, а не та, о которой говорит глава дипломатии в Москве, — сказал Digi24 заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ.

В Кремле требовали от военного блока вернуться в границы 1997 года. Отвечая на вопрос о том, что это будет означать для Румынии и Болгарии, вступивших в НАТО после 1997 года, российский МИД заявил, что Москва хочет, чтобы все иностранные войска, вооружение и другая тяжелая военная техника были выведены из двух стран.

Напомним, испанские корабли присоединятся к военно-морским силам НАТО в Средиземном и Черном морях из-за напряженности в регионе, вызванной наращиванием российских войск на границе с Украиной.