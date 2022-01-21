Испанские корабли присоединятся к военно-морским силам НАТО в Средиземном и Черном морях из-за напряженности в регионе, вызванной наращиванием российских войск на границе с Украиной.

Об этом 20 января сообщила министр обороны страны Маргарита Роблис, передает Reuters.

По ее словам, минный тральник уже находится в пути, а фрегат отправится в течение 3-4 дней. Правительство страны также рассматривает возможность отправки истребителей в Болгарию.

— Россия не может указывать ни одной стране, что ей делать, поэтому НАТО будет защищать и отстаивать суверенитет любого государства, которое может или хочет вступить в НАТО, — сказала министр.

При этом Маргарита Роблис указывает, что Испания предпочитает «исключительно дипломатический путь» для разрешения конфликта на востоке Украины.

Напомним, правительство Нидерландов готово предоставить военную помощь Украине в виде оборонительного вооружения как через механизм НАТО, так и в случае непосредственного запроса Киева.