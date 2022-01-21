Правительство Нидерландов готово предоставить военную помощь Украине в виде оборонительного вооружения как через механизм НАТО, так и в случае непосредственного запроса Киева.

Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хекстра, выступая в Палате представителей, большинство депутатов которой также не исключают поставки вооружений Украине, сообщает AD.

— Если будет запрос через НАТО, наш ответ будет положительным, — отметил министр.

Он подчеркнул, что на данный момент такого запроса пока нет, а предыдущий заблокировала Германия.

— Тогда аргументом было то, что это потенциально может иметь эффект эскалации. Но ситуация изменилась. Она меняется почти каждый день, — подчеркнул глава МИД Нидерландов.

По его словам, если Украина сделает запрос относительно поставок оружия непосредственно в Нидерланды, он будет также рассмотрен.

Отмечается, что Вопке Хекстра и премьер-министр Марк Рютте посетят Украину 1−2 февраля.

Напомним, Великобритания готова передать Украине еще больше оружия, о чем заявил министр обороны Бен Уоллес.