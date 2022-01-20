Великобритания готова передать Украине еще больше оружия, об этом заявил министр обороны Бен Уоллес

Об этом сообщает The Daily Mail в четверг, 20 января.

— Я продолжу тщательно следить за необходимостью расширения объема поставок оборонительного оружия в Украину. Я не исключаю ничего, что могло бы помочь самообороне Украины, — сказал Бен Уоллес.

По его словам, дальнейшие поставки Великобритании могут убедить другие западные страны увеличить свою помощь Украине.

— Объединенное Королевство решительно настроено стоять бок о бок с Украиной, поддерживать ее суверенитет и общие интересы. Мы уже восемь лет помогаем им развивать оборонные возможности и решили увеличить эту помощь на фоне российской агрессии, — подчеркнул Бен Уоллес..

Напомним, что ранее в Британии сообщили о поставке Киеву тысяч противотанковых ракет. В Минобороны Британии рассказали, что военная помощь Украине содержала тысячи легких противотанковых ракет.

Напомним, сенаторы США предложили передать Украине вооружение, которое предназначалось Афганистану. В законопроекте о санкциях против России в случае ее вторжения на украинскую территорию также предусмотрена усиление тренировки украинских военных.