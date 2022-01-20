Великобритания готова передать Украине еще больше оружия, об этом заявил министр обороны Бен Уоллес
Об этом сообщает The Daily Mail в четверг, 20 января.
— Я продолжу тщательно следить за необходимостью расширения объема поставок оборонительного оружия в Украину. Я не исключаю ничего, что могло бы помочь самообороне Украины, — сказал Бен Уоллес.
По его словам, дальнейшие поставки Великобритании могут убедить другие западные страны увеличить свою помощь Украине.
— Объединенное Королевство решительно настроено стоять бок о бок с Украиной, поддерживать ее суверенитет и общие интересы. Мы уже восемь лет помогаем им развивать оборонные возможности и решили увеличить эту помощь на фоне российской агрессии, — подчеркнул Бен Уоллес..
Напомним, что ранее в Британии сообщили о поставке Киеву тысяч противотанковых ракет. В Минобороны Британии рассказали, что военная помощь Украине содержала тысячи легких противотанковых ракет.
Напомним, сенаторы США предложили передать Украине вооружение, которое предназначалось Афганистану. В законопроекте о санкциях против России в случае ее вторжения на украинскую территорию также предусмотрена усиление тренировки украинских военных.
Великобритания готова передать Украине еще больше оружия, об этом заявил министр обороны Бен Уоллес
Об этом сообщает The Daily Mail в четверг, 20 января.
— Я продолжу тщательно следить за необходимостью расширения объема поставок оборонительного оружия в Украину. Я не исключаю ничего, что могло бы помочь самообороне Украины, — сказал Бен Уоллес.
По его словам, дальнейшие поставки Великобритании могут убедить другие западные страны увеличить свою помощь Украине.
— Объединенное Королевство решительно настроено стоять бок о бок с Украиной, поддерживать ее суверенитет и общие интересы. Мы уже восемь лет помогаем им развивать оборонные возможности и решили увеличить эту помощь на фоне российской агрессии, — подчеркнул Бен Уоллес..
Напомним, что ранее в Британии сообщили о поставке Киеву тысяч противотанковых ракет. В Минобороны Британии рассказали, что военная помощь Украине содержала тысячи легких противотанковых ракет.
Напомним, сенаторы США предложили передать Украине вооружение, которое предназначалось Афганистану. В законопроекте о санкциях против России в случае ее вторжения на украинскую территорию также предусмотрена усиление тренировки украинских военных.