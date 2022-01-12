Сенаторы США предложили передать Украине вооружение, которое предназначалось Афганистану. В законопроекте о санкциях против России в случае ее вторжения на украинскую территорию также предусмотрена усиление тренировки украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на законопроект.

Внесенный в Сенат США законопроект о новых санкциях против России предусматривает увеличение военной помощи Украине. В документе говорится, что в 2022 году Соединенные Штаты должны в приоритетном порядке рассматривать поставки излишков вооружений Украине.

При этом авторы законопроекта предлагают передать Украине вооружения, которое предназначалось для Афганистана. Также сенаторы требуют усилить тренировки украинских военных.

Напомним, президент США Байден подписал Закон об ассигнованиях национальной обороны (NDAA), который определяет финансирование основных направлений оборонной политики Соединенных Штатов и, в том числе, предусматривает выделение Украине помощи по безопасности.