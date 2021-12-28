Президент США Байден подписал Закон об ассигнованиях национальной обороны (NDAA), который определяет финансирование основных направлений оборонной политики Соединенных Штатов и, в том числе, предусматривает выделение Украине помощи по безопасности.

Об этом сообщает в понедельник американское издание The Hill со ссылкой на Белый дом.

— Палата представителей приняла этот законопроект подавляющим большинством на двухпартийной основе (363 против 70) в начале декабря, а позже и Сенат принял документ 88 голосами против 11-ти, — напоминает издание.

Среди других положений NDAA-2022 предусматривает выделение Украине в 2022 финансовом году оборонной помощи в размере 300 миллионов долларов. Кроме того, из бюджета США будет израсходовано 4 миллиарда долларов на Европейскую инициативу сдерживания, направленную на противодействие российской агрессии, а также 150 млн долларов на сотрудничество в сфере безопасности с регионом Балтии.

Кроме того, документ продолжает ограничения для сотрудничества между США и Россией в военной сфере, запрещает выделять какие-либо средства или осуществлять деятельность, которая будет признавать суверенитет РФ над украинским Крымом.

Законопроект также содержит норму, обязывающую министра обороны США и государственного секретаря предоставлять регулярные отчеты Конгрессу об операциях и кампаниях влияния России, направленных против союзников и партнеров США. Правительство обязано также отчитываться о мерах противодействия такой деятельности РФ.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что в проект бюджета США на 2022 год включена финансовая помощь Украине в размере 756 миллионов долларов.