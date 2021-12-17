В проект бюджета США на 2022 год включена финансовая помощь Украине в размере 756 миллионов долларов.

Однако одной из важнейших целей Украины по-прежнему остается получение одного миллиарда долларов поддержки от Вашингтона, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

— Проект бюджета США на 2022 год предусматривает общий объем помощи Украине 756 миллионов долларов, в частности на укрепление безопасности — 400 миллионов долларов, — сказал Дмитрий Кулеба во время брифинга.

По его словам, Соединенные Штаты на поддержку ключевых реформ в Украине выделили более 460 миллионов долларов, а также оказали огромную помощь в борьбе с коронавирусом.

— Благодаря помощи США украинцы получили около 2 миллионов 200 тысяч доз вакцин от COVID-19, — подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Также Дмитрий Кулеба напомнил, что в текущем году в Украину был привлечен дополнительный пакет помощи по безопасности США в размере 60 миллионов долларов.

— Общий объем материально-технической помощи Вашингтона в 2021 году составил более 130 млн долларов. Это конкретная помощь украинской армии, — отметил глава внешнеполитического ведомства.

Как сообщалось, на днях в Украину доставят последний транш оборонной помощи от США на 60 миллионов долларов, в том числе стрелковое оружие и боеприпасы.