В проект бюджета США на 2022 год включена финансовая помощь Украине в размере 756 миллионов долларов.
Однако одной из важнейших целей Украины по-прежнему остается получение одного миллиарда долларов поддержки от Вашингтона, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
— Проект бюджета США на 2022 год предусматривает общий объем помощи Украине 756 миллионов долларов, в частности на укрепление безопасности — 400 миллионов долларов, — сказал Дмитрий Кулеба во время брифинга.
По его словам, Соединенные Штаты на поддержку ключевых реформ в Украине выделили более 460 миллионов долларов, а также оказали огромную помощь в борьбе с коронавирусом.
— Благодаря помощи США украинцы получили около 2 миллионов 200 тысяч доз вакцин от COVID-19, — подчеркнул Дмитрий Кулеба.
Также Дмитрий Кулеба напомнил, что в текущем году в Украину был привлечен дополнительный пакет помощи по безопасности США в размере 60 миллионов долларов.
— Общий объем материально-технической помощи Вашингтона в 2021 году составил более 130 млн долларов. Это конкретная помощь украинской армии, — отметил глава внешнеполитического ведомства.
Как сообщалось, на днях в Украину доставят последний транш оборонной помощи от США на 60 миллионов долларов, в том числе стрелковое оружие и боеприпасы.
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В проект бюджета США на 2022 год включена финансовая помощь Украине в размере 756 миллионов долларов.
Однако одной из важнейших целей Украины по-прежнему остается получение одного миллиарда долларов поддержки от Вашингтона, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
— Проект бюджета США на 2022 год предусматривает общий объем помощи Украине 756 миллионов долларов, в частности на укрепление безопасности — 400 миллионов долларов, — сказал Дмитрий Кулеба во время брифинга.
По его словам, Соединенные Штаты на поддержку ключевых реформ в Украине выделили более 460 миллионов долларов, а также оказали огромную помощь в борьбе с коронавирусом.
— Благодаря помощи США украинцы получили около 2 миллионов 200 тысяч доз вакцин от COVID-19, — подчеркнул Дмитрий Кулеба.
Также Дмитрий Кулеба напомнил, что в текущем году в Украину был привлечен дополнительный пакет помощи по безопасности США в размере 60 миллионов долларов.
— Общий объем материально-технической помощи Вашингтона в 2021 году составил более 130 млн долларов. Это конкретная помощь украинской армии, — отметил глава внешнеполитического ведомства.
Как сообщалось, на днях в Украину доставят последний транш оборонной помощи от США на 60 миллионов долларов, в том числе стрелковое оружие и боеприпасы.