На этой неделе в Украину доставят последний транш оборонной помощи от США на 60 млн долларов, в том числе стрелковое оружие и боеприпасы.

Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, пишет «Укринформ».

— Я думаю, вы знаете, что президент Байден утвердил пакет оборонной помощи для Украины в размере $60 миллионов. Последние элементы (этой помощи) будут доставлены в Украину на этой неделе, — сказал Джон Кирби.

Джон Кирби подчеркнул, что таким образом Соединенные Штаты усиливают оборонные возможности украинского войска.

Напомним, 22 октября в Украину прибыла третья заключительная партия дополнительной международной безопасности помощи от правительства Соединенных Штатов Америки для нужд Вооруженных Сил Украины.