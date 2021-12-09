На этой неделе в Украину доставят последний транш оборонной помощи от США на 60 млн долларов, в том числе стрелковое оружие и боеприпасы.
Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, пишет «Укринформ».
— Я думаю, вы знаете, что президент Байден утвердил пакет оборонной помощи для Украины в размере $60 миллионов. Последние элементы (этой помощи) будут доставлены в Украину на этой неделе, — сказал Джон Кирби.
Джон Кирби подчеркнул, что таким образом Соединенные Штаты усиливают оборонные возможности украинского войска.
Напомним, 22 октября в Украину прибыла третья заключительная партия дополнительной международной безопасности помощи от правительства Соединенных Штатов Америки для нужд Вооруженных Сил Украины.
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На этой неделе в Украину доставят последний транш оборонной помощи от США на 60 млн долларов, в том числе стрелковое оружие и боеприпасы.
Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, пишет «Укринформ».
— Я думаю, вы знаете, что президент Байден утвердил пакет оборонной помощи для Украины в размере $60 миллионов. Последние элементы (этой помощи) будут доставлены в Украину на этой неделе, — сказал Джон Кирби.
Джон Кирби подчеркнул, что таким образом Соединенные Штаты усиливают оборонные возможности украинского войска.
Напомним, 22 октября в Украину прибыла третья заключительная партия дополнительной международной безопасности помощи от правительства Соединенных Штатов Америки для нужд Вооруженных Сил Украины.