В Украину прибыла третья заключительная партия дополнительной международной безопасности помощи от правительства Соединенных Штатов Америки для нужд Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Речь идет о помощи, которую Соединенные Штаты пообещали Украине за день до визита президента Владимира Зеленского в Белый дом.

Третья партия помощи на $60 млн долларов от США уже в Украине.

Эта помощь включает в себя боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение, медицинское имущество и тому подобное.

Напомним, предыдущую партию военной помощи была доставлена в Украину 11 октября.