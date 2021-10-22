В Украину прибыла третья заключительная партия дополнительной международной безопасности помощи от правительства Соединенных Штатов Америки для нужд Вооруженных Сил Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Речь идет о помощи, которую Соединенные Штаты пообещали Украине за день до визита президента Владимира Зеленского в Белый дом.
Третья партия помощи на $60 млн долларов от США уже в Украине.
Эта помощь включает в себя боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение, медицинское имущество и тому подобное.
Напомним, предыдущую партию военной помощи была доставлена в Украину 11 октября.
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Дві тисячі – менше за півтори. Надзвичайний стан – то звичайний стан. Життя – суцільний Трускавець!Станислав Мартиросов
В Украину прибыла третья заключительная партия дополнительной международной безопасности помощи от правительства Соединенных Штатов Америки для нужд Вооруженных Сил Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Речь идет о помощи, которую Соединенные Штаты пообещали Украине за день до визита президента Владимира Зеленского в Белый дом.
Третья партия помощи на $60 млн долларов от США уже в Украине.
Эта помощь включает в себя боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение, медицинское имущество и тому подобное.
Напомним, предыдущую партию военной помощи была доставлена в Украину 11 октября.