Госдепартамент США и Пентагон, опираясь на информацию разведки, утверждают, что Россия замышляет провокацию. Ее суть будет заключаться в том, чтобы инсценировать нападение украинских военных на людей, живущих на территории России, либо на русскоязычное население Украины.

Об этом информирует The Indenpendent.

Представитель Госдепа Нед Прайс уточнил, что Москва постарается снять постановочное нападение якобы украинских военных, чтобы создать формальный мотив для начала полномасштабного наступления на Украину.

В Британии подчеркнули, что полностью доверяют данным разведки США, которые стали «четким и шокирующим доказательством неспровоцированной агрессии России и тайной деятельности по дестабилизации Украины».

Еще одно издание, The Washington Post, ссылаясь на Пентагон, более подробно описывает фейк, который может стать отправной точкой для нападения России.

Так, постановочное видео, вероятно, будет содержать «графические сцены инсценированного ложного взрыва с трупами». Американская разведка доложила, что в России уже нашли «специалистов», которые будут снимать театральное фейк-видео, а процессом его создания будут управлять российские разведчики.

— Мы полагаем, что Россия создаст очень наглядный пропагандистский ролик, в котором будут трупы и актеры, изображающие скорбящих, кадры разрушенных мест, а также военная техника, находящаяся на вооружении Украины или западных государств, вплоть до того, что некоторая часть этого вооружения (в видео, - прим) будет выглядеть так, как будто оно поставлено с Запада, — заявил представитель Минобороны США Джон Кирби.

Он добавил, что такие пропагандистские инструменты как будто взяты из российской «методички», а администрация Байдена поставила в известность о рисках провокации весь мир, как только получила информацию о готовящемся фейке.

— Видео будет выпущено, чтобы подчеркнуть угрозу безопасности России и поддержать военные действия. Это видео, если оно будет обнародовано, может дать Путину искру, которая ему нужна, чтобы инициировать и оправдать военные действия против Украины, — цитирует WP высокопоставленного чиновника из окружения Байдена.

Как сообщалось ранее, Джонсон сказал Путину, что вторжение в Украину будет трагическим просчетом.